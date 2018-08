Trump usó insultos racistas en el show El Aprendiz, dice Omarosa

(POLÍTICA YA).- Omarosa Manigault Newman, la celebridad del reality show que se convirtió en funcionaria del gobierno de Donald Trump, aseguró que la campaña para la reelección del presidente le ofreció $15 mil mensuales para que callara después de haber sido despedida de la Casa Blanca.

En su incendiario nuevo libro, “Unhinged: An Insider Account of the Trump White House”, ( Sin control: Un recuento de un integrante de la Casa Blanca de Trump) Omarosa también asegura que Trump utilizó frecuentemente la despectiva palabra “nigger” para referirse a personas de raza negra mientras era el presentador del show “Aprendiz de Celebridad”, y que existen grabaciones que lo confirman.

Acusaciones similares surgieron durante la campaña electoral de 2016 cuando varias personas aseguraron que existen extracciones del programa reality en el que se le escucha a Trump diciendo la palabra N y usando otro lenguaje ofensivo.

Manigault Newman también afirma que el presidente escondió una cama de bronceado en la residencia de la Casa Blanca, que Trump describió a su secretaria de Educación, Betsy DeVos, como “ditzy”, y que una vez mordió un trozo de papel para evitar que lo recogieran los registradores presidenciales.

“Trump construye su propia realidad para verse bien, incluso en situaciones horribles, y luego la repite una y otra vez hasta que su distorsión se convierte en la única versión que conoce”, escribe la celebridad.

Pero, ella no explica por qué continuó su larga asociación con Trump.

La Casa Blanca declaró este viernes que la exconcursante del show de Trump ha escrito un libro “lleno de mentiras” sobre el presidente.

REVELACIONES EXPLOSIVAS

Las explosivas revelaciones del nuevo libro de Omarosa fueron publicadas por primera vez por el diario británico The Guardian, que tiene en su posesión una copia de la obra previo a su lanzamiento programado para la semana que viene.

Omarosa también afirma que ella presenció personalmente a Trump usar epítetos raciales sobre George Conway, esposo de la consejero de la Casa Blanca Kellyanne Conway, que es mitad filipino.

“¿Mira este artículo de George Conway?”, lo cita diciendo. “Maldito ‘FLIP’! ¡Desleal! Maldito ‘Goo-goo’”.

Tanto “flip” como “goo-goo” son términos en inglés de abuso racial hacia los filipinos.

Sus críticos ya han cuestionado previamente la credibilidad de Manigault Newman, por lo que es probable que la acusen de buscar venganza contra el gobierno de Trump después de su abrupta destitución en diciembre pasado.

En ese momento, escribe, sintió una “creciente conciencia de que Donald Trump era en verdad un racista, un intolerante y un misógino. Mi certeza acerca de la cinta con la palabra N y sus frecuentes usos de esa palabra fueron la cima de una gran montaña de cosas verdaderamente espantosas que había experimentado con él, durante los últimos dos años en particular “.

Omarosa recuerda su partida repentina de la Casa Blanca: “Finalmente me di cuenta de que la persona que había creído haber conocido durante tanto tiempo era en realidad un racista. El uso de la palabra N no es solo la forma en que habla, pero, más preocupante, cómo pensó en mí y en los afroamericanos en general”.

