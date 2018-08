Diversidad entre demócratas, y más control de Trump sobre el GOP

(POLÍTICA YA).- En las eleciones primarias que se celebraron este martes en cuatro estados la diversidad fue la gran ganadora entre los demócratas mientras que el presidente Donald Trump afianzó su dominio sobre el Partido Republicano.

Tras las votaciones del martes en Minnesota, Wisconsin, Connecticut y Vermont se prevén unas elecciones muy competitivas de medio término el próximo 6 de noviembre.

DEMÓCRATAS LOGRAN PENETRAR EN LA “TIERRA DE TRUMP” EN ELECCIONES

Para cometir en esos comicios, los demócratas eligieron a tres candidatas históricas.

TRANSGÉNERO, MUSULMANA Y AFROAMERICANA

Una de ellas fue la transgénero Christine Hallquist para la gobernación de Vermont, que aboga por un sistema de salud de un solo pagador y el aumento del salario mínimo. Ella es la primera candidata transgénero para gobernador entre cualquiera de los partidos principales.

“Los votantes de Vermont eligieron a Christine no por su identidad de género, sino porque es una candidata abierta y auténtica con una larga trayectoria de servicio al estado y que habla sobre los asuntos más importantes para los votantes”, dijo a diario The New York Times Annise Parker, directora ejecutiva de LGBTQ Victory Fund.

OLA DE TRIUNFOS DEMÓCRATA PODRÍA DURAR HASTA ELECCIONES DE NOVIEMBRE

Ilhan Omar es la primera candidata musulmana de Minnesota para la Cámara de Reresentantes, y Yahana Hayes, “Maestra Nacional del Año” en 2012 y sin ninguna experiencia política formal, se podría convertir en la primera afroamericana en representar a Connecticut en el en el Congreso.

Además, los demócratas establecieron grandes batallas contra los opositores republicanos para las votaciones de noviembre próximo al ver a sus candidatos preferidos obtener grandes victorias.

En distritos democráticos seguros, los progresistas lograron una victoria sorpresiva en Connecticut, lo que puede indicar aún más la fuerza creciente de esa ala dentro del partido.

EL PARTIDO DE TRUMP

Del lado republicano, Trump volvió a probar que su apoyo es la carta del triunfo. Los candidatos que figuraban en la boleta electoral del martes y que habían criticado al presidente perdieron sus elecciones primarias.

En la competitiva carrera por gobernador de Minnesota, los votantes republicanos nominaron a un casi desconocido Jeff Johnson por encima de un exgobernador, Tim Pawlenty, que llamó a Trump “desquiciado e incapacitado” durante la campaña de 2016.

“El Partido Republicano ha cambiado”, dijo Pawlenty mientras perdía. “Es la era de Trump, y simplemente no soy un político de Trump”.

La conclusión es que si a un candidato republicano no le gustaba Trump en 2016, necesita pivotar rápidamente para poder vencer en primarias.

Conflicto: El gobernador republicano Scott Walker no tuvo una competencia primaria el martes pero tendrá una reelección competitiva en noviembre, no sabe si apoyar la política arancelaria de Trump, o se va del lado contrario, en un estado donde las tarifas del gobierno han afectado a Harley-Davidson de Wisconsin.

