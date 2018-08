Aumentan arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales

Las cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), muestran que durante los primeros 14 meses de la administración del presidente Donald Trump aumentaron drásticamente los arrestos de inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales, situación que deja clara las intenciones del gobierno actual, el periodista Edwin Pitti dio seguimiento al controversial tema en Desde la Casa Blanca.

Los arrestos de personas que no han realizado ningún delito o crimen aumentaron en un 203%.

LEE: Redadas de ICE en Texas terminan con 45 detenidos

El incremento injustificado provocó una demanda en contra de Departamento de Seguridad Nacional por supuestas prácticas ajenas al proceso que establece la ley, entre ellas las capturas sin una orden de arresto.

Luis Paoli, exfiscal migratorio dice que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), no necesitan una orden de arresto para proceder a una captura pues solo la sospecha de que no tiene documentos es válida para entrevistar a las personas y descubrir que no viven legalmente dentro de los Estados Unidos pueden aplicar las leyes migratorias.

LEE: ICE arresta a más de 140 durante redadas en Nebraska y Minnesota

El exfiscal migratorio agregó que la ley es clara y establece que cualquier persona que no tenga documentos es deportable, por eso líderes conservadores rechazan los ataques directos a los agentes de ICE.

Alfonso Aguilar, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), dijo a politiya.com que “no podemos hacer generalizaciones, ICE está compuesto de oficiales muy profesionales, obviamente siempre hay oportunidades para hacer reformas para hacer cambios, pero los agentes migratorios desempeñan una parte muy importante, recordemos que ICE ayuda a parar las redes de tráfico de personas y de niños para la prostitución no nos olvidemos de eso”.

LEE: ¿Redadas de ICE en tu ciudad? Depende del lugar del país donde vives

“Creo que las politicas demócratas están poniendo en peligro a la comunidad indocumentada, porque cuando tienes estados que no están dispuestos a dejar que ICE y oficiales de inmigración entren en las cárceles lo que hacen es que el gobierno tiene que ir a las casas de estas personas o a los lugares de trabajo donde pueden haber otros indocumentados que no tienen antecedentes penales y pueden caer justos por pecadores”.

El exfiscal de inmigración advirtió que incluso faltas no graves pueden poner a un inmigrante tras las rejas y de vuelta en su país y como ejemplo dio un consejo básico: “no conduzcan borrachos para evitar que sean detenidos con un DUI o un DWI que podría generar una deportación express”.

Desde La Casa Blanca, Inmigración, Video