13 exjefes de inteligencia fustigan a Trump por castigo a Brennan

(POLÍTICA YA).- 13 ex directores de agencias de inteligencia nacionales que han servido en gobiernos demócratas y republicanos fustigaron este viernes al presidente Donald Trump por despojar del acceso a información de seguridad al exjefe de la CIA, John Brennan.

Los exfuncionarios de inteligencia denunciaron que la decisión del presidente de revocar la autorización de seguridad de Brennan fue “mal considerada” y “sin precedentes”.

Trump eliminó el miércoles la posibilidad de que Brennan, uno de sus más frecuentes críticos públicos, accediera a información confidencial del gobierno, y en una entrevista con el diario Wall Street Journal reconoció que tomó la decisión por la investigación de Rusia como el motivo de su decisión.

En una extraordinaria declaración conjunta, los ex funcionarios de seguridad dijeron que se sentían “obligados” a responder a la decisión “sin precedentes” del Trump, cuyas acusaciones contra Brennan son “infundadas”.

“Todos estamos de acuerdo en que la acción del presidente con respecto a John Brennan y las amenazas de acciones similares contra otros ex funcionarios no tiene nada que ver con quién debe y no debe tener autorizaciones de seguridad, y todo con un intento de reprimir la libertad de expresión”, dijeron en un comunicado los ex altos funcionarios de inteligencia, incluidos siete ex directores de la CIA, cinco ex subdirectores de la CIA y un ex director de inteligencia nacional, James Clapper.

REPRESIÓN

Dos de los firmantes, Clapper y el ex director de la CIA Michael Hayden, han aparecido en la lista de personas de la Casa Blanca a quienes también se les pueden revocar las autorizaciones de seguridad.

Los firmantes de la declaraciónb afirman la revocación del acceso de Brennan “tiene todo que ver con un intento de reprimir la libertad de expresión”.

“No tiene que estar de acuerdo con lo que John Brennan dice, y no todos nosotros lo estamos, para estar de acuerdo con su derecho a decirlo si cumple su obligación de proteger información clasificada”, añadieron.

HERRAMIENTA POLÍTICA

“Nunca antes habíamos visto la aprobación o la eliminación de autorizaciones de seguridad utilizadas como una herramienta política, como se hizo en este caso”, agrega el comunicado.

“Más allá de eso, esta acción es claramente una señal para otros funcionarios anteriores y actuales”, dijeron los ex funcionarios, y agregaron que la señal “es inapropiada y profundamente lamentable”.

La lista incluía originalmente a 12 funcionarios, pero de la noche a la mañana, el ex director de la CIA y secretario de Defensa Robert Gates se sumó a la lista.

Los exfuncionarios indicaron que la decisió sobre quién debe tener autorización para acceder información de seguridad debería basarse en “preocupaciones de seguridad nacional y no en opiniones políticas”.

Hayden dijo este viernes que tomar la decisión de firmar la declaración no fue difícil.

“Usar el proceso de autorización de seguridad para castigar a un oponente político fue simplemente inapropiado, aunque admitimos que el presidente tiene autoridad absoluta en esta área”, dijo Hayden.

“Es solo algo malo de hacer por la salud de la república estadounidense y la salud del debate estadounidense”, añadió.

