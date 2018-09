Alto funcionario: en Casa Blanca de Trump hay grupo de “resistencia”

Un artículo anónimo publicado por The New York Times describe la “inmoralidad” del presidente.

(POLÍTICA YA).- “Soy parte de la resistencia”.

Así se titula un explosivo artículo de opinión publicado este miércoles en el diario The New York Times de un autor anónimo que dice ser un alto funcionario del gobierno del presidente Donald Trump.

El autor de la pieza es simplemente identificado en el periódico como un alto funcionario de la administración Trump”.

Los periódicos que gozan de prestigio casi nunca publican artículos de opinión sin el nombre de su autor. En The New York Times, es muy raro, pero no sin precedentes.

En la pieza, el autor describe la “amoralidad” y las imprudentes decisiones de Trump y asegura que él es parte de un aparato de “resistencia” que trabaja para frustrar los peores impulsos del mandatario.

“El dilema – que (Trump) no comprende del todo – es que muchos de los altos funcionarios de su propia administración están trabajando diligentemente desde adentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones”, dice el artículo del Times.

“Yo debería saberlo. Soy uno de ellos”, apunta.

LOS IMPULSOS EQUIVOCADOS

El autor continúa explicando que dentro del actual gobierno, existe un grupo de personas designadas por razones políticas que “han prometido hacer lo que podamos para preservar nuestras instituciones democráticas y frustrar los impulsos más equivocados del Sr. Trump hasta que él termine su mandato”.

El diario dijo que divulgar el nombre del funcionario, que es conocido por la publicación, pondría en peligro su trabajo en la Casa Blanca, y que la publicación anónima de la pieza es la única manera de ofrecer una perspectiva importante a los lectores.

En su artículo, el escritor describe cómo el presidente enfrenta “una prueba de su presidencia a diferencia de cualquier líder estadounidense moderno”.

“La raíz del problema”, escribe el autor, “es la amoralidad del presidente. Cualquiera que trabaje con él sabe que no está amarrado a ningún primer principio discernible que guíe su toma de decisiones”.

El autor aclara que al decir “resistencia” no se refiere al movimiento de oposición que surgió tras la juramentación de Trump como presidente.

“Queremos que la administración tenga éxito y creemos que muchas de sus políticas ya han hecho que Estados Unidos sea más seguro y más próspero”, agrega el artículo.

“Pero creemos que nuestro primer deber es con este país, y el presidente continúa actuando de manera perjudicial para la salud de nuestra república”, apunta.

En una declaración escrita, la Casa Blanca acusó al autor del artículo de ser un “cobarde” y lo llamó a renunciar.

“No está poniendo al país primero, sino poniendo a sí mismo y a su ego por encima de la voluntad del pueblo estadounidense. Este cobarde debería hacer lo correcto y renunciar”, dijo la declaración.

