Marco Rubio dice a fundador de InfoWars: “No me toques”

(POLÍTICA YA).- El senador republicano de la Florida Marco Rubio sostuvo este miércoles un acalorado intercambio de palabras en los pasillos del Capitolio con el controversial presentador de radio y propulsor de teorías de la conspiración, Alex Jones.

Here's video of the Alex Jones – Rubio spat https://t.co/lGDaHAcZUc — Will Sommer (@willsommer) September 5, 2018

Mientras hablaba con periodistas, durante un descanso de la audiencia del comité de Inteligencia del Senado en la que participaban ejecutivos de Facebook y Twitter, Rubio fue interrumpido reiteradas veces por Jones, fundador del polémico sitio web, InfoWars.

Después de hablar un par de veces por encima de Rubio, quien a su vez intentaba responder preguntas de los periodistas, Jones tocó al senador en el hombro, como se ve en un video transmitido en vivo por otra figura polémica de la ultraderecha: Cassandra Fairbanks.

“QUE NO ME TOQUES”

“Oye, no me toques otra vez, hombre”, le dijo Rubio a Jones. “Te estoy pidiendo que no me toques de nuevo”.

“Claro, yo solo te acabo de dar unas buenas palmaditas”, dijo Jones, que estaba de pie junto a la derecha de Rubio entre el enjambre de reporteros, el personal de Rubio y la seguridad en el pasillo del Senado.

Rubio respondió: “Pero no quiero que me toques. No sé quién eres”.

“Quieres que me arresten”, afirmó Jones.

Rubio entonces dijo: “No te van a arrestar, yo mismo me ocuparé de ti”.

Eso llevó a Jones a argumentar reiteradamente ante los periodistas reunidos que Rubio “amenazó con ocuparse de mí físicamente”.

“Marco Rubio acaba de amenazar con darme una paliza”, dijo Jones frente a la cámara de un reportero.

“No dije eso”, respondió Rubio.

“Oh, él me va a dar una paliza”, dijo Jones burlonamente. “Oh, está tan enojado. No me vas a silenciar. No vas a silenciar a Estados Unidos”.

“PEQUEÑO MATÓN GÁNSTER”

Jones, quien previamente se burló de la risa de Rubio y lo llamó un chico de fraternidad, volvió a insultar al legislador republicano.

“Eres literalmente como un pequeño matón gánster”, dijo Jones.

El controversial ultraderechista interrumpió repetidamente a Rubio mientras el senador trataba de responder preguntas sobre la audiencia, donde estaban testificando el presidente de Twitter, Jack Dorsey, y la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg.

Después de intentar responder algunas preguntas más por encima de las continuas interrupciones de Jones, Rubio dijo a los periodistas “ustedes pueden hablar con este payaso”, antes de retirarse.

Jones fue suspendido a principios de este año de YouTube, Facebook y otras plataformas de redes sociales.

Su organización, InfoWars, difunde información demostrablemente falsa y teorías de conspiración sobre una serie de temas, incluyendo la afirmación de que la masacre de Sandy Hook fue una farsa.

