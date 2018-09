Obama fustiga a Trump: “Él es un síntoma, no la causa”

(POLÍTICA YA). – Por primera vez desde que Donald Trump está en la Casa Blanca, Barack Obama atacó directamente al presidente de Estados Unidos en un contundente discurso que ofreció este viernes.

Obama dijo que Trump “es el síntoma, no la causa” de la división y polarización que vive el país.

Trump, dijo el expresidente, está “sacando provecho de los resentimientos que los políticos han estado avivando durante años”.

Pero, el exmandatario también repudió ferozmente el tipo de “republicanismo” que se practica en la época de Trump, y puso como ejemplo a la Casa Blanca y la negativa de castigar severamente a Rusia por interferir en las elecciones de 2016.

AGUDA CRÍTICA A TRUMP

El discurso de este viernes de Obama ante cientos de estudiantes de la Universidad de Illinois en Urbana fue su más aguda crítica hasta la fecha del actual presidente, y es una especie de adelanto del mensaje que planea divulgar durante la actual campaña proselitista demócrata, previa a las elecciones de medio término de noviembre próximo.

Las declaraciones sirvieron como el lanzamiento de la partición de Obama en la refriega política antes de la campaña de otoño. Si bien ha respaldado a candidatos y ha aparecido en eventos de recaudación de fondos, ha pasado gran parte de su pospresidencia en los márgenes políticos.

Sus ataques no se limitaron a Trump, sino que también condenó a los republicanos de Washington.

“Nada de esto es conservador”, dijo Obama sobre los líderes del GOP.

CANALIZANDO A LINCOLN

“No intento pretender que estoy canalizando a Abraham Lincoln ahora, pero eso no es lo que él tenía en mente, creo, cuando ayudó a formar el Partido Republicano. No es conservador. Seguro que no es normal. Es radical. Es una visión que dice que la protección de nuestro poder y de quienes nos respaldan es lo único que importa incluso cuando lastima al país” exclamó.

El expresidente declaró que los dos principales partidos habían estado “infectados” con el tipo de política que dijo que la nación debería odiar.

Obama además elogió a los republicanos que en el pasado ayudaron a expandir los derechos civiles y otras protecciones y dijo que ninguna de las partes “ha tenido el monopolio de la sabiduría”.

Sin embargo, resaltó la prisa de los republicanos del Capitolio por aprobar a jueces de la Corte Suprema nominados por Trump, después de que ellos mismos los republicanos rehusaron durante 10 meses a considerar a su candidato, Merrick Garland.

También llamó la atención sobre el intento del actual presidente de, como él dijo, usar al Departamento de Justicia (DOJ) como un “garrote” contra sus opositores políticos.

