USCIS empieza a denegar solicitudes de visa con errores

(POLÍTICA YA). – A partir de esta semana, el gobierno del presidente Donald Trump empezará a rechazar solicitudes de visas y de tarjetas de residencia que tengan errores o les falte información.

La nueva política federal permite a los agentes de la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, (USCIS) rechazar de plano las solicitudes de visa si consideran que están incompletas.

La medida podría afectar a unas siete millones de personas que requieren visas cada año.

Michael Bars, portavoz de USCIS, dijo al sitio web ProPublica que la política se cambió para reducir las aplicaciones frívolas.

Según USCIS los solicitantes de visas a veces presentan solicitudes sustancialmente incompletas, a sabiendas de que el intercambio con USCIS les dará más tiempo.

“De acuerdo a la ley, la carga de la prueba recae sobre el solicitante”, agregó Bars, “no al revés”.

RECHAZO SUBJETIVO

Abogados de inmigración no lo ven tan simple.

Pierre Bonnefil, abogado de inmigración de Nueva York señaló a ProPublica que “pueden negarte por el hecho de que, subjetivamente, sienten en su mente que [la aplicación] no es aprobable”.

Anteriormente, los funcionarios de USCIS tenían que enviar a los solicitantes “Solicitudes de evidencia” para resolver cualquier falta de documentación a menos que “no hubiera posibilidad” de que se corrigiera el error, y luego debían emitir “Avisos de intención de denegación”, como advertencia de 30 días a los solicitantes que probablemente serían rechazados.

Estas políticas se aplicaban a las solicitudes y renovaciones de visas de residencia temporal y permanente que deben obtener los ciudadanos extranjeros para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Las solicitudes de visa a menudo son complejas, con una larga lista de pruebas necesarias para vincular a una persona con el empleo o las familias en el país.

MARCADO ESCRUTINIO

Abogados de inmigración dicen que ya han visto en el último año desde que el presidente Trump asumió la presidencia, un elevado escrutinio al proceso de solicitud y aprobación de solicitudes de visas que antes eran estándar.

ProPublica dice que habló con una docena de abogados y revisó la documentación de varios de estos casos.

Muchas respuestas mencionaron aspectos técnicos: no se aceptó una solicitud porque no se adjuntó la séptima página, que generalmente se deja en blanco. Otra fue rechazada porque no tenía una tabla de contenidos y números de prueba, a pesar de que tenía otras formas de organización.

“Parece que están haciendo que cada presentación sea difícil”, dijo Bonnefil. “Incluso la aplicación más estándar y corriente”.

