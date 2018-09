Primarias en Nueva York: el gobernador contra la actriz de TV

Cynthia Nixon, famosa por su rol en “Sex and the City”, busca negarle a Andrew Cuomo un tercer mandato como gobernador.

(POLÍTICA YA). – No es martes, pero aún así los votantes de Nueva York van a las urnas este jueves para unas elecciones primarias en las que el gobernador Andrew Cuomo se enfrenta a una actriz de televisión.

Es que Nueva York tiene un singular calendario de primarias separadas para sus elecciones federales y estatales. Ya las federales fueron celebradas en junio.

Además de la primaria demócrata de alto voltaje para la gobernación, en esta ocasión figuran en la boleta los principales puestos del estado de Nueva York, con una carrera abierta para el fiscal general estatal.

Cynthia Nixon, famosa por su rol en la desaparecida serie de televisión “Sex and the City”, representa el ala más progresista del Partido Demócrata y busca negarle a Cuomo un tercer mandato como gobernador.

Nixon propone control universal del alquiler, atención médica de un solo pagador, nuevos fondos para las escuelas públicas y una renovación a gran escala del sistema de metro de la ciudad de Nueva York, que es controlado por el estado.

“Voté por él hace ocho años porque me acordé de su padre”, dijo Nixon sobre el gobernador y su padre, el fallecido ex gobernador Mario Cuomo, en una manifestación en Brooklyn el sábado. “Y porque creía que era un demócrata, la forma en que dijo que era. Pero, ¿qué pasó? Desde que asumió el cargo, parece haber olvidado que es un demócrata. Se ha gobernado como un republicano”.

En cambio Cuomo ha concentrado la mayor parte de su campaña no tanto en su principal oponente, sino en su resistencia al presidente Donald Trump.

“El presidente dice: ‘Estoy peleando con el gobernador Cuomo, pero es solamente con el gobernador Cuomo con quien estoy luchando, solo el gobernador Cuomo; todos los demás están de acuerdo conmigo'”, repitió el demócrata durante un mitin en Long Island.

“Quiero que salgan el jueves y voten por mí. Y quiero, cuando llenen ese pequeño agujero allí en esa pequeña boleta, quiero que digan “No, presidente Trump, no es solo Andrew quien no está de acuerdo con usted. Cada neoyorquino decente no está de acuerdo con usted”, agregó Cuomo.

El gobernador cuenta con más de $30 millones para su campaña, y además cuenta con una ventaja de 40 puntos sobre Nixon, según la última encuesta de Siena College.

El candidato republicano a gobernador es Marc Molinaro, ejecutivo del Condado de Dutchess.

También está muy competitiva la carrera para Fiscal General del estado, puesto que fue desocupado por Eric Schneiderman, quien renunció por acusaciones de malconducta sexual.

Son cuatro los candidatos demócratas que aspiran a la nominación: la defensora pública de la Ciudad de Nueva York Letitia “Tish” James; el abogado y profesor de derecho Zephyr Teachout; el representante Sean Maloney; y Leecia Eve, una ejecutiva de Verizon y ex asistente de Cuomo y Hillary Clinton.

Keith Wofford, socio de la firma de abogados Ropes & Gray, es el candidato republicano.

A nivel legislativo, los demócratas luchan por lograr control del Senado estatal y está a solo un escaño de lograrlo. Ya los republicanos habían seleccionado sus candidatos a las elecciones generales de noviembre en mayo pasado.

