Más de 200 personas trabajan para coordinar ayuda a nivel nacional

El plan de respuesta de la administración del presidente Donald Trump ante de llegada del huracán Florence, catalogado desde la tarde de este viernes como Tormenta Tropical, tuvo como escenario el Centro Nacional de operaciones y coordinación de FEMA en Washington Distrito de Columbia.

Daniel Llargués, portavoz de FEMA, dijo que “más de 200 personas están aquí trabajando 24 horas al día, dos turnos de 12 horas cada día y es la coordinación lo que nosotros hacemos ver cuales son los recursos que necesita un estado impactado en este caso Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia y brindar esa ayuda que puedan necesitar”.

La Secretaria de Seguridad Nacional, actualizó al presidente y al vicepresidente sobre la situación, además que anunciaron que este fin de semana funcionarios de DHS viajarán a Puerto Rico a reuniones de trabajo por el año del huracán María.

Ileana García, portavoz del DHS afirmó al periodista de noticiasya.com Edwin Pitti que “bueno, obviamente vamos a visitar las instalaciones de fema en Puerto Rico, tengo entendido de que se va a hacer una junta con el gobernador, señor Roselló y continuaremos con el diálogo de siempre como debe ser entre dos administraciones que están bajo la misma sombrilla”.

Trump a través de Twitter, agradeció a FEMA, los rescatistas y uniformados por el gran trabajo, Mil 500 personas están listas para entrar en acción.

Llargués, agregó que “tenemos equipos de búsqueda y rescate que ya están listos para desplazarse, vimos que este viernes a las 7 de la mañana Florence tocó tierra, el ojo del huracán está en Carolina del Norte y eso va a traer muchísimas inundaciones vientos de más de 90 millas por horas va a crear muchisimos daños”.

El departamento de defensa se une diciendo que ya hay 7 mil miembros de las Fuerzas Armadas preparados para ayudar en lo que sea necesario.

FEMA a través de redes sociales en español, ha creado una sección para controlar rumores sobre el huracán que han resultado en que muchos compartan información falsa, además que piden paciencia a las comunidades afectadas.

“La tormenta no ha pasado y no va a pasar por muchos días. Van a perder electricidad probablemente, otros servicios como agua y gas. Entonces la paciencia es algo que tienen que tener porque no van a regresar a su casa inmediatamente” dijo el portavoz de FEMA.

