Mujer que acusó a Kavanaugh quiere testificar ante el Congreso

(POLÍTICA YA). – Christine Blasey Ford, la mujer que denunció que el nominado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh la asaltó sexualmente hace 30 años, afirmó este lunes que está dispuesta a testificar sobre sus alegatos ante el Comité Judicial del Senado.

Su disposición a testificar ante el Congreso amenaza con alterar el proceso de confirmación del candidato del presidente Donald Trump, cuya confirmación estaba programada para este jueves.

“Ella lo está. Está dispuesta a hacer lo que sea necesario para contar su historia”, dijo la abogada Debra Katz en el programa de televisión “Today” de la cadena NBC cuando se le preguntó si su cliente hablaría públicamente sobre el nominado de Trump.

La aparición de la profesora de California y su voluntad de testificar ante el Congreso sobre las acusaciones desencadenaron una secuencia frenética de eventos este lunes, y la votación que había sido planificada para el jueves en el Comité Judicial sobre la nominación ahora parece estar en riesgo.

La Casa Blanca dijo que continúa respaldando a Kavanaugh, pero que espera que Ford ofrezca su testimonio ante el Comité Judicial.

“Esta mujer no debe sentirse insultada y no debe ser ignorada”, declaró la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, durante una entrevista en la cadena Fox News.

Conway calificó a Kavanaugh de “un hombre de carácter e integridad“, pero dijo, basándose en conversaciones con Trump y senadores, que espera que Ford cuente su historia al comité, ya sea por teléfono o en persona.

“Debería ser escuchada”, dijo Conway, agregando que el proceso “no debería demorar indebidamente la votación del juez Kavanaugh”.

Pero los demócratas están exigiendo que el proceso de confirmación del juez se detenga en espera de una investigación.

Incluso algunos republicanos admitieron que era necesario abordar el problema antes de que las cosas vayan más allá.

Según un comunicado de Kavanaugh de este lunes, el juez también está dispuesto a compartir su punto de vista y responder preguntas sobre la acusación.

“Es una acusación completamente falsa. Nunca he hecho nada como lo que la acusadora describe, a ella o a nadie. Como esto nunca pasó, no tenía idea de quién estaba haciendo la acusaciones hasta que ella se identificó ayer. Estoy dispuestos hablar con la Comisión Jurídica del Senado in cualquier forma que consideren apropiada para refutar esta acusación falsa, de hace 36 años, y defender mi integridad”, dijo.

Ford le dijo al diario The Washington Post que hizo público el presunto asalto, que según ella ocurrió hace más de tres décadas mientras ella y Kavanaugh estaban en la escuela secundaria, debido a la magnitud de su nombramiento.

“Ahora siento que mi responsabilidad cívica supera mi angustia y terror por las represalias”, dijo Ford al periódico, antes de lo que probablemente sea una experiencia caracterizada por ataques políticos y un escrutinio temible de su vida, familia, salud mental y tendencias políticas.

Ford dijo que guardó silencio por el supuesto incidente hasta que estuvo en terapia de pareja con su esposo en 2012.

Su esposo, Russell Ford, recordó en The Washington Post que ella habló durante las sesiones de 2012 sobre el incidente y que en esas terapias mencionó el apellido de Kavanaugh, un juez federal que podría estar en la Suprema Corte eventualmente.

