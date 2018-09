Trump usará sus poderes ejecutivos para nuevas medidas migratorias

(POLÍTICA YA). – El presidente Donald Trump insinuó que próximamente utilizará sus poderes ejecutivos para lanzar nuevas medidas migratorias antes de las elecciones de mitad de término de noviembre.

Sin entrar en detalles sobre lo que planea hacer, el mandatario aseguró que sus medidas serán “impresionantes”.

EL “MURO INVISIBLE” QUE YA CONSTRUYÓ EL GOBIERNO DE TRUMP

“Haré cosas durante las próximas dos semanas teniendo que ver con inmigración, que creo que quedarán muy impresionados“, dijo el presidente durante una entrevista con el sitio de televisión digital Hill.TV.

Trump rehusó decir cuáles serán las medidas que tomará y otros funcionarios de la Casa Blanca dijeron a Hill.TV que no sabían lo que el presidente planeaba hacer.

EL MURO INVISIBLE DE TRUMP

Como no ha logrado que el Congreso le asigne los fondos para la construcción del muro fronterizo, la Casa Blanca de Trump ha conseguido erigir un “muro invisible” con un montón de órdenes ejecutivas, ajustes de políticas, memorandos, y cambios burocráticos para detener la inmigración.

Mediante sus medidas administrativas, el gobierno ha restringido lenta, pero deliberadamente, la inmigración legal, limitando la entrada de turistas y estudiantes que eligen venir a EE.UU., así como en la inmigración basada en el empleo, familiar y humanitaria.

USCIS EMPIEZA A DENEGAR SOLICITUDES DE VISA CON ERRORES

Las nuevas exigencias sobre las solicitudes para visas y la “Green Card”, rechazo de pedidos de pasaportes a ciudadanos estadounidenses, desnaturalización de miles de inmigrantes, entre otras medidas, son parte del muro invisible que ha construido la administración de Trump.

LA CULPA ES DE LOS DEMÓCRATAS

Durante la entrevista con Hill.TV, el mandatario se volvió a quejar de que no ha podido construir el muro fronterizo que prometió a sus partidarios durante la campaña electoral de 2016.

Trump acusó a los demócratas de oponerse a su muro solo para fastidiarlo y dijo que necesitaba una mayoría republicana a prueba de obstrucciones en el Senado.

VERIFICANDO: ¿POR QUÉ ESTÁN RETRASADAS LAS APROBACIONES DE CIUDADANÍA?

“Hemos comenzado un tramo de 80 millas”, dijo el presidente, identificando los fondos que movió.

“Toda la vida demócrata es intentar y asegurarnos de no tener un muro, no porque no lo necesitemos, porque lo tenemos. Pero porque esa fue una promesa que hice, y quieren tratar de asegurarse de que no cumpla esa promesa “, agregó.

El problema, dijo, es que el Senado requiere 60 votos para aprobar una legislación sin obstrucciones, y los republicanos solo tienen 51 escaños.

“Tenemos que llegar a 60”, dijo. “Así que 10 Demócratas están controlando el Senado. No deberíamos tener la regla filibustera. Lo primero que haría [el Líder de la minoría del Senado] Chuck Schumer si alguna vez tomara el control del Senado es deshacerse de la regla del obstruccionismo. Y por cualquier razón, y nadie puede explicarlo, simplemente no lo harán. Lo que significa que necesitamos obtener nueve republicanos más. Entonces, es algo muy difícil, aunque lo necesitemos”.

Las posibilidades del Partido Republicano de obtener una mayoría de 60 son muy improbables en los exámenes parciales de este año.

