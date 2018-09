Ted Cruz se enfrenta a Beto O’Rourke en primer debate

No solo es una batalla entre un republicano y un demócrata, sino también el choque de dos personalidades totalmente distintas.

(POLÍTICA YA). – En lo que se ha convertido en una de las carreras más excitantes de la presente campaña electoral, el senador republicano Ted Cruz se enfrentó al representante demócrata Beto O’Rourke en el primero de tres debates con miras a un escaño del Senado por Texas para las elecciones de mitad de término de noviembre.

El debate de una hora este viernes en Southern Methodist University enfrentó a ambos candidatos en temas polémicos como las protestas durante el himno nacional, inmigración y armas.

O’Rourke apoyó los derechos de los jugadores de la NFL que se han manifestado contra la violencia policial arrodillándose durante el himno nacional en los partidos, y los comparó con los impulsores del movimiento por los derechos civiles.

Cruz respondió que se convirtió en republicano precisamente por el apoyo de ese partido a los derechos civiles, mientras los demócratas en el sur del país apoyaban leyes racistas. Luego dio un viaje al pasado y aseguró que si Martin Luther King Jr. aun viviera, se opondría a las protestas porque respetaba a la bandera y consideró que los jugadores deben protestar de una forma que no le falte el respeto al lábaro patrio.

Los candidatos también se enfrentaron en el tema de la inmigración. O’Rourke acusó a Cruz de “prometer la deportación de todos y cada uno de los soñadores”, en referencia a los beneficiarios de DACA, mientras que Cruz reviró, asegurando que su rival lucha por los inmigrantes “ilegales” y que los estadounidenses “también son soñadores”.

En cuanto a las armas, O’Rourke abogó por poner algunos límites a la posesión y reiterando que “las oraciones no son suficientes”. Cruz insistió en que el control de armas no es la respuesta, además de indicar que los tiroteos escolares son el resultado de “sacar a Dios” de la discusión y pedir más oficiales armados en las escuelas.

O’Rourke fue cuestionado por su arresto en 1998 tras conducir en estado de ebriedad. El candidato aseguró que no intentó retirarse del lugar y se refirió al incidente como un “error terrible”. Añadió que el caso le ayudó a luchar por eliminar los prejuicios raciales en el sistema de justicia y a ayudar a la reintegración a la sociedad de personas que cometieron este tipo de delitos.

Por otro lado, Cruz fue cuestionado sobre su hoy amistosa relación con el actual presidente, dado que Donald Trump lo insultó a él, su esposa y su padre cuando ambos se disputaban la nominación republicana en 2016.

Al final del encuentro, les solicitaron a los candidatos decir una cosa positiva de su contrincante. O’Rourke elogió la ética laboral de Cruz y el sacrificio de su familia. Cruz respondió con algo similar, haciendo alusión a que ambos tienen hijos pequeños y es difícil dejarlos. Sin embargo, luego criticó a O’Rourke por sus nexos con el senador demócrata Bernie Sanders y el socialismo.

O’Rourke, el carismático legislador de El Paso, está tratando de convertirse en el primer demócrata desde 1994 que gana unas elecciones estatales en Texas.

EL DEMÓCRATA ROBERT “BETO” O’ROURKE PODRÍA HACER HISTORIA EN TEXAS

Pero en el debate no solo se enfrentaron dos candidatos de partidos opuestos, sino que también se trató de un choque de personalidades.

O’Rourke, un exmúsico de punk-rock que habla perfectamente el español, se enfrentará a uno de los más hábiles polemistas conservadores de Washington. El actual senador de Texas, cuyos padres son de Cuba, fue campeón nacional de debate en la Universidad de Princeton y ha presentado casos ante la Corte Suprema cuando fue Fiscal General de Texas.

ESTRELLA DE ROCK DEMÓCRATA

Pero el representante de El Paso no se queda atrás en cuanto a retórica, y su estilo sencillo lo ha convertido en una especie de estrella de rock demócrata en Texas y más allá, con numerosas apariciones en programas políticos de televisión.

“TED” CRUZ SE BURLA DE SU NUEVO RIVAL EN TEXAS POR LLAMARSE “BETO”

Las encuestas más recientes indican que la carrera es muy competitiva y que O’Rourke ha logrado creer la posibilidad de lo que hasta ahora era impensable: convertir al conservador estado sureño en un competitivo campo de batalla que bien podría quedarse republicano o inclinarse hacia los demócratas.

El Informe político de Cook actualizó este viernes su calificación para la acalorada carrera del Senado de Texas, al pasar de “se inclina hacia republicano” a “un empate” en medio de nuevas encuestas que muestran al representante muy cerca de Cruz.

El martes, una encuesta de la Universidad de Quinnipiac mostró que Cruz lideraba a O’Rourke en nueve puntos porcentuales entre los posibles votantes encuestados por teléfono.

BETO O’ROURKE RETA A TED CRUZ A DEBATIR EN ESPAÑOL EN TEXAS

Pero el miércoles, una encuesta en línea realizada por la agencia Reuters colocó a O’Rourke por delante de Cruz por dos puntos porcentuales entre los posibles votantes.

El debate “Decision 2018: Texas U.S. Senate Debate”, fue convocado y organizado por la cadena KXAS NBC 5, el periódico The Dallas Morning News y South Methodist University (SMU). Los moderadores de este debate fueron Julie Fine, reportera política para NBC, y Gromer Jeffers, escritor de noticias políticas del periódico The Dallas Morning News.

Elecciones, Beto O’Rourke, Ted Cruz