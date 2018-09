Algunos hispanos pierden sus casos migratorios por no saber leer o escribir

Un 70 porciento de los casos que se pierden es por no saber leer o escribir en español

Expertos aseguran que decenas de personas están perdiendo sus casos de inmigración porque no pueden leer ni escribir en español, generando un problema a la hora de presentarse ante la corte.

Jairo Valencia de la organización proinmigrante Many Languages One Voice en Washington D.C. ha notado una preocupante tenedencia entre sus clientes, pues nos dijo “en los últimos dos meses, yo creo que un 70 por ciento que no saben leer ni escribir en español.”

Él asegura que son decenas de personas que están ignorando sus citatorios a cortes de inmigración porque simplemente no saben leer sus cartas.

Mario Gamboa de CENAES, dijo a noticiasya.com que “solo en el área metropolitana de Washington, Distrito de Columbia, existen más de 50 mil personas latinas que no pueden leer ni escribir.”

Situación que Valencia asegura, “cuando van a una oficina y les pasan un documento para que lo llenen, pero no lo pueden llenar, por pena terminan interumpiendo el proceso y perdiendo la oportunidad, en temas de inmigración es más difícil.”

Según expertos, el perder estas citas migratorios podría perjudicar su caso o en las peores situaciones resultar en una deportación.

Para Gamboa “es indispensable enseñarles a leer y escribir. Muchos de ellos ya saben leer y escribir pero tienen que mejorar la gramática y ortografía.”

Ambos miembros proinmigrantes están de acuerdo en que la solución es alfabetizar a la comunidad pero también recomiendan que mientras tanto acudan a sus organizaciones comunitarias como Many Languages One Voice en Washington Distrito de Columbia para que puedan leer tus cartas y no exponer a los más desprotegidos a las políticas de cero tolerancia de la administración del presidente Donald Trump.

