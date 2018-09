Christine Blasey Ford está “100% segura” que Kavanaugh la agredió

La Doctora Christine Blasey Ford compareció ante la corte y dio su declaración sobre los hechos acontecidos hace décadas, cuando, de acuerdo a su alegato, el juez Brett Kavanaugh la agredió sexualmente, dejándola “aterrada”, pensando en que sería violada.

Ford dijo que en cuando ella tenía 15 años, Kavanaugh tenía 17, los dos estaban en una fiesta en Maryland. Ella recuerda haber sido empujada hacia una habitación donde Kavanaugh “comenzó a tocarla y rozarla”.

En la habitación, donde estaban Kavanaugh y su amigo Mark Judge, ella dijo que el ahora juez, alcoholizado, “la toqueteó e intentó quitarle la ropa”.

“Creía que me iba a violar. Intenté gritar por ayuda, cuando lo hice Brett uso su mano sobre mi boca para que dejara de gritar” dijo Ford.

“Esto fue lo que me tenía aterrada y lo que me dejó más marcada en mi vida. Me era difícil respirar y pensé que Brett me iba a matar accidentalmente”.

La Doctora Ford comentó que no dijo nada a sus padres inmediatamente después de los hechos, pues no quería revelar que había estado en una fiesta donde había alcohol, y porque Kavanaugh no la había violado.

En 2002, Ford habló de este suceso durante una sesión de terapia de pareja. De acuerdo a Ford, ver a Kavanaugh figurando en la lista de candidatos a la Suprema Corte de Justicia la hizo sentir que debía revelar el abuso como un “deber cívico”.

Durante su declaración, la doctora Ford recalcó sentirse aterrada haciendo algo que, en realidad, no deseaba hacer pues se trataba de un episodio traumático de su vida, dice haberse decidido a hablar por el deber que tiene con la sociedad.

Después de su declaración, hubo un breve receso, seguido de una sesión de preguntas de parte de la fiscalía.

