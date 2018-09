Sobrevivientes de abuso sexual confrontan a senador en elevador

En un momento que fue transmitido en vivo por la televisión nacional, dos mujeres que dijeron ser sobrevivientes de ataques sexuales se enfrentaron al senador Jeff Flake en un ascensor momentos después de que anunciara que votaría para confirmar a Brett Kavanaugh para la Suprema Corte.

Una mujer le dijo a Flake que él está “diciéndole a todas las mujeres que no importan, que deberían permanecer calladas, porque si te dicen lo que les pasó, las ignorarás”.

Ella agregó: “Eso es lo que le estás diciendo a todas estas mujeres. Eso es lo que me estás diciendo en este momento. Mírame cuando te estoy hablando. Me estás diciendo que mi ataque no importa”.

La segunda mujer agregó: “Estás permitiendo que alguien no esté dispuesto a asumir la responsabilidad de sus propias acciones y no quiera tener consecuencias por el daño que le ha hecho a una mujer, en realidad tres mujeres, y no lo haya reparado”.

LEE: Trump vuelve a ponerse del lado de los agresores en el movimiento #MeToo

El intercambio duró alrededor de cinco minutos, durante los cuales el senador casi no habló. Las mujeres le exigieron varias veces que las viera a la cara, pues dirigía su vista hacia el suelo.

Un asistente de Flake trató de dirigir la conversación hacia la oficina del legislador, sin éxito. Una de las mujeres incluso se había presentado en dicho lugar días antes para relatar su historia de abuso.

“Lo conté porque reconocí la historia de la doctora Ford (principal acusadora de Brett Kavanaugh) como verdadera. Lo que está haciendo (Flake) es permitir que alguien que violó a una mujer tenga un asiento en la Suprema Corte. Esto no es tolerable. Usted tiene hijos. Piense en ellos”, expresó Ana María Archila.

SENADO APLAZA VOTACIÓN Y PIDE INVESTIGACIÓN DEL FBI

La Comisión Judicial del Senado dijo en un comunicado que “pedirá a la administración que instruya al FBI que lleve a cabo una investigación complementaria con respecto a la designación del juez Brett Kavanaugh para ser magistrado en la Corte Suprema”.

“La investigación de antecedentes complementaria del FBI se limitaría a acusaciones creíbles actuales contra el candidato y debe completarse a más tardar en una semana a partir de hoy”, dice la Comisión.

LEE: Le dan el visto bueno a Kavanaugh y su futuro está en el Senado

Este viernes la Comisión Judicial fue escenario de un drama nacional mientras sus miembros se preparaban para votar sobre el asediado candidato del presidente Donald Trump, Brett Kavanaugh.

El senador republicano Jeff Flake —un voto clave— pidió que se aplace la votación para que haya una investigación del FBI.

La Comisión Judicial, que tiene 11 republicanos y 10 demócratas, recomendó la designación, pero la solicitud de la Comisión implica que el pleno del Senado espere la investigación del FBI sobre las acusaciones de Christine Blasey Ford.

Flake, quien no busca la reelección en noviembre, dice que solo votará a favor de la designación de Kavanaugh si hay una investigación del FBI.

LEE: Piden retrasar votación para que FBI investigue a Kavanaugh

Los líderes republicanos del Senado parecen tener 49 votos afirmativos sólidos, uno menos de los 50 que necesitan para confirmar a Kavanaugh, lo que significa que podrían perder un republicano y que el vicepresidente Mike Pence rompa un posible empate.

*Incluye información de CNN

Nacional, Brett Kavanaugh