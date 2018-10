Gobierno de Trump traslada cientos de niños migrantes a carpas de Texas

(POLÍTICA YA). – Más de 1,600 niños migrantes en custodia del gobierno del presidente Donald Trump están siendo trasladados en medio de la noche desde albergues en todo el país para concentrarlos en un campamento de carpas en la desértica ciudad de Tornillo, en Texas.

La mayoría son adolescentes que viajaron solos desde Centroamérica a Estados Unidos, con la esperanza de obtener el estatus de asilo.

Conocidos como “menores no acompañados”, más de la mitad son guatemaltecos que han estado huyendo en un número cada vez mayor de la situación de violencia y pobreza en su país.

Un reporte del diario The New York Times detalla la forma en que los niños son levantados de sus camas en medio de la noche y cargados en autobuses con mochilas y bocadillos para la travesía a su nuevo hogar.

Ese nuevo hogar será un campamento del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en el puerto de entrada terrestre de Tornillo-Guadalupe, al sureste de El Paso, que albergaba a 1,200 niños migrantes y que recientemente fue ampliado para poder recibir a unos 3,800.

Según el Times, cientos de niños son enviados cada semana desde refugios en lugares como Kansas y Nueva York hasta el oeste de Texas, lo que representa un total de más de 1,600 hasta el momento.

SIN EDUCACIÓN

Hasta ahora, la mayoría de los niños indocumentados retenidos por las autoridades federales de inmigración habían sido alojados en hogares de acogida o refugios privados, donde dormían dos o tres por habitación.

Allí recibían educación formal y visitas regulares con representantes legales asignados a sus casos de inmigración.

Pero en Tornillo, estarán concentrados en literas dentro de las carpas en grupos de 20, separados por género con aire acondicionado, pero sin escuela: a los niños se les dan libros de trabajo que no tienen la obligación de completar. El acceso a servicios legales es limitado.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes advirtieron que el campamento de Texas no está regulado, excepto por los lineamientos creados por el gobierno federal.

“Es importante decir que en algunas de esas cárceles, habia regulación del estado en donde debían tener salud, educación, derechos civiles. En Tornillo no existen esos estándares, nadie sabe qué pasa en Tornillo. No sabemos si les dan educación, no sabemos si les dan ayuda psicológica a esos niños”, dijo a NoticiasYa Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

VIAJES DE MEDIANOCHE

El New York Times asegura que los viajes de medianoche se están llevando a cabo en todo el país, mientras el gobierno federal se esfuerza por encontrar espacio para alojar a los más de 13,000 niños migrantes que ha detenido últimamente, la cifra más grande de la historia, cuya cantidad ha aumentado más de cinco veces desde el año pasado.

García consideró que la principal razón de por qué el gobierno decidió concentrar a los niños migrantes en el campamento de Texas es para deportarlos.

“Cuando los traes a la frontera, quiere decir que los estás preparando para deportarlos… no hay otra explicación”, agregó.

