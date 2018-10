Kellyanne Conway, consejera de Trump, fue víctima de abuso sexual

Conway dio esta declaración en State of the Union, de CNN

Kellyanne Conway, la Consejera del Presidente de los Estados Unidos, declaró este domingo que ella ha sido víctima de agresión sexual en su pasado, durante una discusión sobre las acusaciones contra el nominado a la Suprema Corte, Brett Kavanaugh.

“Me siento muy empática, francamente, con las víctimas de agresión y acoso sexual y violación”, dijo Conway para CNN en el programa State of the Union.

Conway luego hizo una breve pausa y se aclaró la garganta, antes de realizar una declaración emocional y revelación personal.

“Yo fui víctima de agresión sexual”, dijo Conway.

La revelación ofrece una inusual vista a la vida personal de un miembro del gabinete de Donald Trump mientras ocurre un momento clave en su gestión, en medio de las alegaciones de agresión sexual contra uno de sus candidatos a la Suprema Corte.

Mientras decía que tanto el acusado como la víctima debían ser tratados de forma justa, Conway dijo que toda la debacle alrededor de Kavanaugh no debía convertirse en “una reunión del movimiento #MeToo”, y que ella no espera que alguien más sea responsable por la conducta de quien la agredió.

“Es la primera vez que te escucho hablar de algo tan personal como eso”, dijo el conductor JakeTapper a Conway. “Y en verdad lo lamento”.

Tapper destacó que Conway trabaja para un presidente que ha dicho que todas las mujeres que lo han acusado de agredirlas sexualmente están mintiendo y que eso tiene que ver con su visión ante la situación de Kavanaugh.

“No confundas eso con esto, y eso ciertamente no tiene nada que ver con lo que me pasó a mí”, contestó la consejera.

Conway no reveló más detalles sobre su agresión sexual.

“Como sobreviviente de esto, y de nuevo lo lamento mucho por todo el dolor que te haya causado”, dijo Tapper antes de iniciar otra pregunta, mientras Conway le daba las gracias.

“Pero no te hace eso pensar” continuó Tapper, “cuando escuchas a alguien como a la profesora Ford o alguien más haciendo estas declaraciones , ¿no te hace eso pensar que todas estas mujeres merecen ser escuchadas y que, aunque no tengan testigos que corroboren su historia, eso no quiere decir que no haya evidencias que las respalden?”.

“Jake, todas deben ser escuchadas”, dijo Conway, “y todas deben ser escuchadas en la corte… pero tratamos diferentes a las víctimas y a los acusados basados en nuestra visión política y sesgo por género, y eso es un error”.

Conway miró a la cámara y se dirigió a la audiencia diciendo “es un gran error”.

CONWAY TRAS EL CASO DE KAVANAUGH

Luego de que las primeras acusaciones contra Kavanaugh se hicieran públicas, Conway dijo que la doctora Christine Blasey Ford “no debía ser ignorada o insultada” y que “debía ser escuchada”.

Tanto Kavanaugh, quien ha negado las acusaciones en su contra, como Ford, testificaron ante el Comité del Senado la semana pasada.

El lunes pasado, Conway, sin embargo sugirió que las acusaciones contra Kavanaugh “comenzaban a sentirse como una conspiración de la izquierda”, luego de que otra mujer, Deborah Ramirez, hablara con el New Yorker sobre un incidente en el que Kavanaugh presuntamente se expuso ante ella mientras estaban en una fiesta, en Yale.

KAVANAUGH AÚN TIENE MUCHAS PERSONAS QUE CREEN EN ÉL

Conway dijo que Kavanaugh ha recibido apoyo de parte de mujeres tanto republicanas como demócratas incluso después de su declaración ante el Senado.

“Y muchas personas creen en Kavanaugh, incluyendo las 100 mujeres que aún lo apoyan y muchas otras que no votaron por Trump pero sí nominaron a Kavanaugh, muchas de ellas quienes, francamente, son demócratas y te lo dirán, han estado escribiendo columnas de opinión y dando testimonios jurados”, dijo.

