Kavanaugh enfrenta nueva acusación de violación en carta anónima

Un día antes de que la audiencia de la judicatura del Senado de la semana pasada sobre el candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh, empleados legislativos lo interrogaron en privado sobre una carta anónima supuestamente de una mujer de Oceanside que dice que Kavanaugh y un amigo la violaron.

La carta escrita a mano fue enviada a la oficina del centro de San Diego de la senadora de California Kamala Harris hace dos semanas, informó un diario local.

Los empleados leyeron la carta de dos páginas y media a Kavanaugh y lo cuestionaron al respecto a las 8:07 de la tarde del miércoles, según una transcripción de la entrevista telefónica de 21 minutos publicada este lunes.

LEE: Se disparan llamadas a línea de abuso sexual tras audiencia de Kavanaugh

La carta fue firmada con el anónimo de “Jane Doe”, de Oceanside, California.

Kavanaugh negó la acusación, insistiendo en que nunca lo atacó sexualmente a nadie en un vehículo o en cualquier otro lugar, según la transcripción de la entrevista.

“Todo es ridículo. Nada, nada de eso, nada. Quiero decir que eso es todo es solo una vasija, una farsa, un error, no sucedió, no fue nada cercano”, respondió Kavanaugh.

LEE: Mujer de Boulder acusa a Kavanaugh de agredirla sexualmente

La carta de Oceanside sin fecha no incluye detalles sobre dónde o cuándo ocurrió el presunto ataque.

“Kavanaugh me besó a la fuerza. Le dije que solo quería un viaje a casa. Kavanaugh continuó a tientas sobre mi ropa, besándome a la fuerza y poniendo su mano debajo de mi suéter. ‘No’, le grité”.

La transcripción hace referencia a la mujer de Oceanside como la fuente de la sexta denuncia contra Kavanaugh, quien escribió que Kavanaugh continuó tocándola a pesar de que le rogaba que se detuviera.

Mientras tanto, el otro presunto atacante en el asiento trasero del vehículo en el que estaban le tapó la boca para que no pudiera gritar.

LEE: Trump nomina a Brett Kavanaugh como el próximo juez de la Corte Suprema

La mujer escribió que es una maestra que tuvo miedo de presentarse debido al impacto potencial para ella y su familia.

“Solo porque algo sucedió hace mucho tiempo, porque una víctima de violación no quiere presentarse, no significa que algo no pueda ser verdad“.

En la carta, escribió que había asistido a una fiesta con una amiga que se fue con otro chico, por lo que tuvo que regresar sola a casa.

La carta estaba marcada como “urgente” en el sobre y llegó sin dirección de retorno, dijo la portavoz de la senadora de Harris, Lily Adams.

Cabe mencionar que ninguna de las acusaciones contra el juez han sido comprobadas y se continúan investigando.

Nacional, Brett Kavanaugh