¿Tiene Kavanaugh un problema con la bebida?

(POLÍTICA YA). – Tras la histórica audiencia de la semana pasada en el Congreso en la que Christine Blasey Ford contó su versión de cómo Brett Kavanaugh la asaltó fisícamente hace más de 30 años, varios excompañeros de parranda del juez han hablado sobre sus hábitos de bebida.

¿Tiene Kavanaugh un problema de bebida? Y si es así, ¿qué tiene eso que ver con su confirmación como juez de la Corte Suprema?

El tema de Kavanaugh y su relación con el alcohol es clave porque por una parte corrobora lo que dice Ford de que él y un amigo estaban ebrios cuando intentaron asaltarla sexualmente durante una fiesta en una casa de Washington en la década de 1980.

Además, levanta la sospecha de que pudo haber estado tan borracho que perdió la conciencia y no recuerda el incidente que Ford describió de una forma tan contundente.

Pero más importante aún, es la fiabilidad de Kavanaugh como narrador de su propia conducta, y si cometió perjurio durante su declaración jurada ante el Senado. Y hay cada vez más pruebas de que está ocultando lo que hizo o de lo que no recuerda.

Esto así porque durante la audiencia ante el Comité Judicial del Senado, Kavanaugh aseguró una y otra vez que, aunque le gusta mucho tomar cerveza, nunca ha bebido tanto como para perder la conciencia, a pesar de las numerosas referencias a la bebida que figuran en su libro de año de secundaria y las historias de sus amigos.

“ME GUSTA LA CERVEZA”

“Bebí cerveza con mis amigos”, dijo Kavanaugh en su declaración de apertura. “Casi todos lo hicieron. A veces tomaba demasiadas cervezas. A veces otros lo hicieron. Me gustaba la cerveza. Todavía me gusta la cerveza. Pero no tomé cerveza hasta el punto de perder la conciencia, y nunca asalté sexualmente a nadie”.

Después, hubo un momento clave de la audiencia cuando la senadora demócrata de Minnesota Amy Klobuchar cuestionó al juez.

KLOBUCHAR: OK. Beber es una cosa, pero la preocupación es sobre la veracidad, y en su testimonio escrito, usted dijo que a veces tomaba demasiadas bebidas. ¿Hubo un momento en el que bebió tanto que no pudo recordar lo que sucedió, o parte de lo que sucedió la noche anterior?

KAVANAUGH: No, yo no. Recuerdo lo que pasó, y creo que probablemente haya tomado cervezas, senador, y … y entonces yo …

KLOBUCHAR: Entonces está diciendo que nunca ha habido un caso en el que haya bebido tanto que no haya recordado lo que sucedió la noche anterior o parte de lo que sucedió.

KAVANAUGH: Es … está preguntando, ya sabes, un apagón. No lo sé. ¿Lo ha tenido usted?

KLOBUCHAR: ¿Podría responder la pregunta, juez? Yo solo, así que usted, eso no ha sucedido. ¿Esa es su respuesta?

KAVANAUGH: Sí, y tengo curiosidad por saber si usted lo ha tenido.

KLOBUCHAR: No tengo problemas con la bebida, juez.

KAVANAUGH: Sí, yo tampoco.

KLOBUCHAR: OK, gracias.

CUESTIONAMENTO

Este lunes se reveló que Kavanaugh participó en una pelea en un bar local mientras estaba en la Universidad de Yale en 1985, y supuestamente arrojó hielo a otro patrón.

Normalmente, esto no recibe mucha atención: tirar hielo en un bar de la universidad no es una actividad delictiva grave, y Kavanaugh no fue arrestado ni acusado, pero está recibiendo atención porque el juez ha insistido bajo juramento de que no era un gran bebedor en su juventud, a pesar de las pruebas en contrario.

