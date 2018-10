Florida: DeSantis y Guillum se sacan los trapitos sucios en debate

Los candidatos a la gobernación del estado de Florida, Ron DeSantis (R) y Andrew Guillum (D) se sacaron los trapitos sucios en el debate el sábado.

Gillum criticó a DeSantis por un comentario que hizo donde se expresó hacia los votantes que no “monkey this up” dóndole el voto al alcalde negro e insinuó que DeSantis se alinea con los racistas. Agregó que su contrincante estaba tratando de “atraer toda la atención que pueda al color de mi piel”, y añadió que “La verdad es que he sido negro toda mi vida. Por lo que sé, moriré de negro”, reportó El Sentinel.

Mientras que DeSantis dijo que Guillum dañará la economía de Florida cuando suba los impuestos y el sueldo mínimo.

Una de las preguntas del debate fue si pensaban que Donald Trump era un buen modelo para los niños.

DeSantis discutió el trabajo del presidente de mover la embajada en Israel a Jerusalem, mientras que Guillum si dijo abiertamente que no era un bien ejemplo y que era debil. Este último añadió que DeSantis era un acólito y aprendiz de Trump.

No obtante, Guillum criticó a Trum también expresó que trabajaría con él para traer dinero a Florida para proyectos necesarios. Sin embargo, DeSantis indicó que su gran amistad con Trum asegura mejor su ayuda para Florida.

Otro de los temas calientes que DeSantis lanzó fue la investigación del FBI contra Guillum sobre una posible corrupción en Tallahassee y pasar tiempo con encubiertos en Nueva York preguntando si habían pagado los boletos de la obra teatral Hamilton.

Guillum por su parte dijo que el no ha aceptado ningún regalo.

Este próximo miércoles se llevará a cabo el último debate en Broward College en Davie.

