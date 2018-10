Verificando: ¿Puede Trump eliminar la ciudadanía por nacimiento?

(POLÍTICA YA). – ¿Puede el presidente Donald Trump despojar de la ciudadanía a personas nacidas en Estados Unidos de padres inmigrantes indocumentados?

La Constitución de EE.UU. establece el derecho del “Jus soli”, o derecho al suelo, que es la ciudadanía por nacimiento.

Según Trump, existe la posibilidad de que lo pueda hacer mediante una orden ejecutiva, sin necesidad de modificar la Constitución de Estados Unidos.

TRUMP REVOCARÍA LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO CON UN DECRETO PRESIDENCIAL

Eso dijo el mandatario durante una entrevista con el sitio web Axios:

Axios: Algunos académicos creen que usted va a quitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento sin cambiar la constitución.

Trump: Con una orden ejecutiva

Axios: Exacto

Trump: Correcto

Axios: ¿Usted ha pensado eso?

Trump: Sí

Axios: Cuenteme más

Trump: Siempre me dijeron que necesitaba una enmienda constitucional. Adivina qué. No se necesita. Número uno, no es necesario. Ese número dos

Axios: Eso está en disputa, está mucho en disputa.

Trump: Bueno definitivamente puede hacerlo con una Acta del Congreso. Pero ahora están diciendo que lo puedo hacer con una orden ejecutiva. Ahora, que ridículos, de que somos el único país en el mundo donde una persona viene, tiene un bebé y el bebé es esencialmente un ciudadano de Estados Unidos por 85 años con todos los beneficios. Es ridículo. Es ridículo y debe de terminar.

Axios: ¿Ha hablado con algún abogado?

Trump: Sí, lo hice

Axios: Entonces dónde va el proceso

Trump: Está en proceso. Va a pasar con una orden ejecutiva. ¿De eso es lo que hablas, correcto?

Axios: Sí, de eso es exactamente lo que hablo

Trump: Eso es interesante, yo no pensaba que nadie sabía eso excepto yo. Pensé que era el único.

PARA APROBAR SOLICITUDES DE CIUDADANÍA, USCIS SE TOMA HASTA 2 AÑOS

DERECHO CONSTITUCIONAL

La ciudadanía por nacimiento es un derecho que lo otorga la Constitución de Estados Unidos en su enmienda 14, que dice:

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”

Para quitar ese derecho, tendría que modificarse la Constitución.

Las enmiendas a la Constitución pueden ser propuestas por el Congreso con un voto de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, o por una convención de estados convocada por dos tercios de las legislaturas estatales.

Aparentemente, Trump planea interpretar la frase de la Enmienda 14 que excluye a personas que no están "sujetas a la jurisdicción" de EE.UU.

de EE.UU. Al igual que lo han hecho algunos expertos legales, el mandatario parece argumentar que los bebés nacidos de inmigrantes no autorizados están excluidos del derecho a la ciudadanía debido a esa excepción.

DESAFÍOS Y ANTECEDENTES

Si de verdad Trump emite esa orden ejecutiva, lo más seguro que de inmediato sea desafiada en las cortes y el caso podría llegar hasta la Corte Suprema. Los antecedentes judiciales indican que sería rechazada a través del sistema judicial.

La decisión de la Corte Suprema relacionada con el tema más citada es el caso de 1898, Estados Unidos v. Wong Kim Ark.

En ese caso, el Tribunal Supremo sostuvo que un niño nacido de inmigrantes chinos que eran residentes legales era un ciudadano de nacimiento de EE.UU. bajo la Enmienda 14.

Otra decisión de la Corte Suprema relacionada con el tema fue sobre el caso de Plyler v. Doe de 1982, que estableció que negar la admisión de niños inmigrantes indocumentados a escuelas públicas violaría la Enmienda 14a.

En esa ocasión, el juez William Brennan, que escribió la decisión de la mayoría, dijo que “no se puede establecer una distinción plausible con respecto a la ‘jurisdicción’ de la Enmienda 14 entre los extranjeros residentes cuya entrada a Estados Unidos fue legal, y los extranjeros residentes cuya entrada fue ilegal”.

