Qué hacer si te niegan el derecho a votar

Aunque una persona cumpla con todos los requisitos, pueden negarle votar en las elecciones de medio término del próximo 6 de noviembre.

Recientemente, decenas de estados del país han implementado leyes que restringen la votación y afectan más a votantes pertenecientes a minorías. Estas medidas incluyen cerrar urnas, eliminar la votación temprana, eliminar a ciertos electores del padrón e imponer leyes más estrictas en cuanto a las identificaciones aceptadas.

Por ello es que CNN preparó un listado de todo lo que hay que saber y hacer para evitar que te nieguen este derecho.

Lo primero es confirmar si estás registrado para votar y dónde deberás hacerlo. Para ello, puedes acudir aquí: vote.org/polling-place-locator/.

Si aún no estás registrado para votar, revisa la fecha límite en tu estado aquí: nonprofitvote.org/voting-in-your-state/voter-registration-deadlines/.

Los plazos ya vencieron en algunos estados, pero 16 de ellos permiten registrarse el mismo día de la elección o poco antes.

Asimismo, recuerda que cualquier diferencia, por más mínima que sea, entre los datos que aparecen en tu identificación y el registro de votantes, podría traerte problemas. Por la misma razón, si cambiaste recientemente de dirección, es importante actualizarla.

No todos los estados requieren presentar una identificación para votar, pero 34 de ellos sí lo hacen. Las reglas sobre qué tipo de identificación hay que llevar varían por estado, así que no olvides consultarlas. Incluso si tu estado no la requiere, es importante llevarla, “por si acaso”.

Otro aspecto importante a considerar es que puedes votar aunque tu registro esté pendiente o te digan que no apareces en los registros. La ACLU informa que si te ves en esta situación, puedes firmar una declaración jurada de que cumples con los requisitos para que te permitan emitir tu voto.

Por otra parte, si olvidaste tu identificación o fuiste removido del registro, puedes emitir una boleta provisional, un derecho amparado bajo la ley federal. Cabe destacar que estas boletas se mantienen separadas de las demás, por lo que es importante dar seguimiento al caso y confirmar que el voto haya sido contado.

La guía de CNN exhorta a que, si siguen negándote la posibilidad de votar, optes por insistir, ya que podría tratarse de un malentendido o un desconocimiento de las leyes por parte de los oficiales.

También puedes reportar el caso a otros encargados o bien a líneas telefónicas como 1-866-OUR-VOTE (1-888-VE-Y-VOTA para atención en español) o reporta la violación de tus derechos al Departamento de Justicia llamando al 1-800-253-3931.

Por último, aquellos votantes con problemas de visión, discapacidades, o dificultades para leer, escribir o entender inglés pueden ir a votar acompañados por un amigo o familiar, pero también por un jefe o representante sindical.

