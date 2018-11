Verificando: ¿Violó Trump la ley al sustituir a Sessions con Whitaker?

(POLÍTICA YA). – La designación de Matthew Whitaker como Fiscal General interino es inconstitucional, según varios expertos legales que analizaron la medida tomada por el presidente Donald Trump tras despedir a Jeff Sessions.

DONALD TRUMP DESPIDE A JEFF SESSIONS COMO FISCAL GENERAL

Antes de asumir su nuevo puesto, Whitaker se desempeñaba como jefe de Gabinete de Sessions, cargo para el que no necesitó ser confirmado por el Senado.

Previamente fue comentarista legal de la cadena CNN y fiscal federal que dirigió la Fundación para la Rendición de Cuentas y la Confianza Cívica, un grupo de vigilancia ética conservadora.

En 2014 compitió en las primarias republicanas para el senado de Iowa.

Su designación al frente del Departamento de Justicia (DOJ) ha creado dudas sobre el futuro de la investigación sobre Rusia porque en una culumna de opinión que publicó CNN el año pasado, Whitaker escribió que el Fiscal Especial Robert Mueller estaba “peligrosamente cerca de cruzar” una línea roja después de los informes de que estaba investigando las finanzas de Trump como parte de su investigación.

TRAS LA SALIDA DE SESSIONS, ¿PELIGRA LA INVESTIGACIÓN DE MUELLER?

Había quedado claro este miércoles que Trump había preferido pasar por alto a Rod Rosenstein, actual Vice Fiscal General, para sustituir interinamente a Sessions y en cambio designó a un “lealista”.

En un artículo de opinión publicado este jueves por el diario The New York Times, dos prominentes abogados, incluido el esposo de la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, sugirieron que la designación de Whitaker es ilegal.

El problema, dicen, es que Whitaker no fue confirmado por el Senado.

Los abogados Neal Katyal y George Conway consideraron inconstitucional la acción de Trump porque la Constitución exige que el Senado confirme a cualquiera que se desempeñe como Fiscal General.

Antes de llegar al DOJ, Whitaker había estado fuera del gobierno durante ocho años. Eso hace que su nombramiento como jefe interino de una agencia del Gabinete sea altamente inusual, como mínimo, e inconstitucional según Katyal y Conway.

Otros expertos legales, aunque no se aventuran a calificar el nombramiento como inconstitucional, aseguran que no pueden recordar un caso similar en el que una persona no confirmada por el Senado haya sido nombrada Fiscal General interino.

Lo cierto es que el nombramiento de Whitaker se encuentra en un territorio legal inexplorado y deja espacio para los desafíos a la legalidad y constitucionalidad de las acciones de Trump.

LA REALIDAD

La Cláusula de Nombramientos de la Constitución establece que el Senado debe confirmar ciertos funcionarios “principales” nombrados por el presidente, entre los que figuran los embajadores, miembros del gabinete y jueces federales.

establece que el Senado debe confirmar ciertos funcionarios “principales” nombrados por el presidente, entre los que figuran los embajadores, miembros del gabinete y jueces federales. Desde que fue establecido el DOJ en 1870 hasta 1953, un estatuto estipulaba que el subProcurador General sería el Fiscal General Interino en caso de ausencia o discapacidad del Fiscal General o una vacante en la oficina.

En 1953, el Congreso promulgó una nueva ley que transfirió esa autoridad provisional al Vice Fiscal General.

que transfirió esa autoridad provisional al Vice Fiscal General. Bajo esa ley, Rosenstein, y no Whitaker, debió sustituir a Sessions.

