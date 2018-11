ICE encarcela un récord de 44,000 inmigrantes cada día

El sitio web The Daily Beast señaló que la cifra de detenciones por día de ICE es la más alta jamás alcanzada por un gobierno de EE.UU.

(POLÍTICA YA). – La agencia de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) está encarcelando a un promedio de 44,631 inmigrantes por día, la cifra más alta jamás alcanzada por un gobierno de Estados Unidos.

Un análisis de los datos de las detenciones de ICE realizado por el sitio web de noticias The Daily Beast, concluye en que eso implica 4,000 camas adicionales de las que la agencia había presupuesto y recibió financiación del Congreso.

La cifra más alta de detenciones por día durante el gobierno de Barack Obama fue de 34,376 inmigrantes.

ICE informó recientemente al Congreso que, a partir del 20 de octubre, su población diaria promedio en detención había llegado a 44,631 personas. La cifra no está clasificada, pero no se ha puesto a disposición del público, confirmó a The Daily Beast una oficina del Congreso.

Como contraste, la Patrulla Fronteriza detuvo a 28,112 personas durante el mes de octubre, según reveló el diario The Washington Post la semana pasada, mucho menos de lo que ICE encarcela cada día.

Heidi Altman, directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para la Inmigración, destacó que “ICE lleva a personas de hogares y comunidades estadounidenses a las redadas matutinas, a los juzgados y a los lugares de trabajo, y de la frontera a donde llegan buscando seguridad y protección, y los encarcela a miles de kilómetros de sus abogados y sus seres queridos.

HISTORIAL DE ABUSO

Raúl Grijalva, representante demócrata por Arizona dijo a The Daily Beast que el aumento de las detenciones es “indicativo del hecho de que la administración Trump ha armado a ICE en una entidad que supera con creces el mandato original de la agencia y se ajusta a las acciones antiinmigrantes de esta administración”,.

“Con poca responsabilidad y supervisión, y un largo historial de abuso, me preocupa que la gran mayoría de los que están bajo la custodia de ICE incluyan a muchas personas inocentes que no han hecho nada malo”, agregó el legislador.

El masivo aumento en las detenciones ha provocado preguntas de grupos que defienden los derechos de los inmigrantes sobre de dónde ICE saca el dinero para mantener bajo su custodia a 4,000 personas más de las que el Congreso ha financiado, agrega Daily Beast.

A principios de este año, cuando enfrentaba un déficit similar, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la organización matriz de ICE, pasó a la agencia cerca de $169 millones de otras áreas de su presupuesto, incluida la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA.

Muchas de las transferencias provinieron de programas clave de seguridad nacional, incluyendo $1.8 millones de la Oficina de Detección Nuclear Doméstica, $9.8 millones de FEMA, $29 millones de la Guardia Costera, y más de $34 millones de varios programas de TSA.

El DHS también transfirió $33 millones de otros programas de ICE para pagar la detención y el retiro, haciendo que la cantidad total de dinero transferida sea de $202 millones, según reportó NBC News en septiembre pasado.

