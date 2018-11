Pica y se extiende el proceso de recuento de votos en Florida

El Supervisor de Elecciones del condado Bay admitió haber aceptado papeletas por correo electrónico, algo que no está permitido por la ley del estado

La Florida se encuentra en el proceso de recuento de votos para los escaños del Senado y gobernación luego que las contiendas llegaron a un margen de porcentaje muy cerrado.

Desde entonces los candidatos Rick Scott (R) y actual gobernador de Florida y el Senador Bill Nelson (D) han estado muy de cerca con el proceso y hasta emitieron demandas por cómo se llevó el proceso de conteo de votos.

LEE: Comienza recuento de votos para 3 contiendas en Florida

Luego de un recuento de votos el resultado es certificado por el gobernador y dos miembros del gabinete que asigne el mandatario.

Es por esto que Bill Nelson expresó en un comunicado de prensa que le pide a Scott que se abstenga de participar en el proceso de recuento. Este agregó que la eliminación de Scott en el proceso es necesaria para que los floridanos tengan confianza en la integridad de la elección.

Mark Elias, abogado de elecciones de la campaña de Nelson, dijo el lunes que emitieron una demanda para solicitar una extensión a la fecha de las papeletas que llegan por correo. Además indicó que la “League of Women Voters” también una demanda pidiendo a Rick Scott que se mantenga al margen del proceso de recuento de votos.

LEE: En pie el recuento de votos en Florida por la gobernación y Senado

Por otra parte, Mark Andersen, Supervisor de Elecciones del condado Bay aceptó haber recibido alrededor de 150 papeletas por correo electrónico a pesar de que no está permitido por la ley del estado.

Andersen dijo al Tampa Bay Times que hicieron todo lo mejor que pudieron, refiriéndose al desatre que hubo en el “panhanndle” por el apso del huracán Michael. Sin embargo no especificó cómo verificó si los votantes fueron desplazados según la norma, pero dejó que los mismo enviaran las papeletas escaneadas a su oficina.

VERIFICANDO: ¿Fueron las elecciones realmente un triunfo para Trump?

El hombre dijo que había pedido un orden ejecutiva para la extensión para el regiostro de votos y opciones para la emisión de votos como el correo electrónico. No Obstante Ket Detzner, Secretario del Estado aclaró el 18 de octubre en un declaración que la orden firmada por Scott que los votos por fax o correo electrónico no eran una opción bajo la orden ejecturva, reportó el Orlando Sentinel.

Andersen no se detuvo ante lo antes mencionado y explicó al Times que “cuando ocurre la devastación, los líderes llegan a la cima y toman decisiones. No cambiaré de opinión sobre esto, no para estos votantes”.

Otras de las contiendas que también están en el proceso de recuento es la de la gobernación con sus candidatos Andrew Gillum (D) y Ron DeSantis (R) y Comisionado de agricultura.

Elecciones, Florida