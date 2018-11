Pese a apoyo de 13 medios a CNN, la Casa Blanca niega derecho a la prensa

(POLÍTICA YA). – La conservadora cadena de noticias Fox News se unió a una docena más de medios de comunicación que apoyan la demanda que interpuso CNN contra la Casa Blanca por su decisión de retirar las credenciales del reportero Jim Acosta.

En una batalla legal que aparentemente está perdiendo, la Casa Blanca cambió este miércoles, de nuevo, su argumento de por qué despojó al periodista de la acreditación.

Jay Wallace, presidente de Fox News, dijo en una declaración escrita que el canal “apoya a CNN en su esfuerzo legal para recuperar las credenciales de prensa de su reportero de la Casa Blanca”.

Fox aseguró que presentará una declaración en la corte en apoyo de CNN.

Mientras, el Departamento de Justicia (DOJ) respondió este miércoles a la demanda con un nuevo argumento de por qué el gobierno impide que Acosta cubra la Casa Blanca.

“Ningún periodista tiene el derecho de la Primera Enmienda a ingresar a la Casa Blanca”, argumentaron los abogados del DOJ en un expediente judicial de 28 páginas,que además afirma que la Casa Blanca rechaza la idea de que no puede elegir a qué periodistas se les puede dar un pase permanente para cubrirla.

“El Presidente y la Casa Blanca tienen la misma discreción para regular el acceso a la Casa Blanca para los periodistas (y otros miembros del público) que tienen para seleccionar qué periodistas recibirán entrevistas, o qué periodistas reconocen en las conferencias de prensa”, dicen los abogados del DOJ en la presentación.

Inicialmente, la secretaria de Prensa Sarah Huckabee Sanders acusó a Acosta de “poner sus manos sobre” una asistente de la Casa Blanca durante una conferencia de prensa el pasado miércoles 7 de noviembre, aunque el contacto fue incidental, según muestra el video del incidente.

Pero más tarde el presidente Donald Trump desestimó ese argumento cuando dijo que el incidente no fue “demasiado… horrible” e indicó que su verdadero problema con Acosta era la falta de “respeto” hacia la Casa Blanca.

Además, de Fox New, otros 13 medios como The New York Times, NBC, USA Today, Politico, Bloomberg, y The Washington Post, respaldaron a Acosta y a CNN.

“Nuestras organizaciones de noticias apoyan el derecho constitucional fundamental de cuestionar al Presidente, o a cualquier Presidente. Vamos a someter informes-de-amigos a la corte para respaldar la demanda de CNN y Jim Acosta en base a estos principios”, dijeron los 13 medios de comunicación en una declaración.

“Los pases del Servicio Secreto para los periodistas que trabajan en la Casa Blanca nunca deben ser utilizados como un arma”, agregó Wallace de Fox News, en su declaración por separado.

“Ya sea que las noticias del día se refieran a la seguridad nacional, la economía o el medio ambiente, los reporteros que cubren la Casa Blanca deben seguir siendo libres de hacer preguntas. Si bien no aprobamos el creciente tono antagónico tanto del Presidente como de la prensa en los recientes medios de comunicación, sí apoyamos una prensa libre, acceso e intercambios abiertos para el pueblo estadounidense”.

