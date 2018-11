Floridanos tienen hasta el sábado para resolver firmas en las papeletas

Miles de votantes de Florida tendrán hasta el sábado para resolver el problemas de las firmas de sus papeletas para que se cuenten sus votos, dictaminó un juez federal el jueves.

Más de 4 mil papeletas se han visto afectadas por esta situación en unos 45 condados del estado, reportó el Washington Post.

Marc Elias, abogado del recuento de votos de la campaña de Nelson, indicó en una comunicación escrita que “la decisión de hoy es una victoria para la gente de Florida y para la campaña de Nelson, ya que perseguimos nuestro objetivo de asegurarnos de que cada papeleta legal sea contada. El fallo de la corte afecta a miles de boletas, y ese número probablemente aumentará a medida que condados más grandes como Broward agreguen sus boletas a la reserva total. Estamos dando varios pasos para garantizar que los derechos de todos los floridanos estén protegidos, y este es un gran paso”.

No obstante, los demócratas le pidieron al juez de distrito de los EE. UU. Mark Walker que desechara la ley vigente de confirmación de firmas. Dicen que los expertos no capacitados no deberían tener permiso para decidir si la firma de alguien en una boleta por correo no coincide con la firma incluida en un formulario de registro que podría tener años, reportó Fox News.

La fecha para entregar los resultados es el jueves 15 de noviembre a las 3:00 p.m., sin embargo el condado Palm Beach tendrá una extensión hasta el 20 de noviembre.

Esto lo otorgó Karen Gievers, jueza del circuito del condado Leon al concluir que Palm Beach no podía cumplir con el plazo tras tener solo ocho máquinas funcionando, reportó el Bradenton Herald.

