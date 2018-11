Trump “mete las manos al fuego” por el vicepresidente Pence

“No cuestiono su lealtad en absoluto. Él es 100% leal”, dijo el mandatario ante un reporte del New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que no cuestiona la lealtad del vicepresidente Mike Pence y criticó a The New York Times por publicar una historia que sugiere que sí lo hizo.

“No, no cuestiono su lealtad en absoluto. Él es 100% leal. Fue una historia falsa”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando se marchó a California.

“Mike Pence es 100% [leal]”, dijo Trump. “Ni siquiera tengo una duda al respecto. Ha sido un soldado. Ha estado conmigo desde que gané las primarias. No podría estar más feliz”.

Trump afirmó que el diario nunca lo llamó para obtener su comentario antes de publicar una historia el viernes que informaba que el presidente les había preguntado a sus confidentes si creían que Pence le era leal.

El presidente no ha sugerido públicamente que esté considerando reemplazar a Pence o para una candidatura para la reelección en 2020.

Por otra parte, en Papúa Nueva Guinea, Pence dijo a los reporteros que él y Trump habían comentado la historia del Times y se habían “reído” al respecto.

El viernes, la Casa Blanca negó los informes del mencionado periódico.

“El presidente apoya absolutamente al vicepresidente y cree que está haciendo un trabajo increíble ayudando a llevar a cabo la misión y las políticas de este gobierno”, dijo Hogan Gidley, el secretario adjunto de Prensa de la Casa Blanca, en un comunicado.

Trump le pidió públicamente a Pence que fuera su compañero en 2020 durante su conferencia de prensa posterior a las elecciones de mitad de término en la Casa Blanca.

“Mike, ¿serás mi compañero de fórmula?”, preguntó el presidente. El vicepresidente se levantó de su asiento en la audiencia y asintió que sí. “Eso fue inesperado, pero me siento muy bien”, concluyó Trump.

*Con información de CNN

