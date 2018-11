Nancy Pelosi es elegida para presidir la Cámara de Representantes

Los legisladores demócratas que el próximo año retomarán el control en la Cámara de Representantes nominaron este miércoles a Nancy Pelosi para que sea su líder durante el próximo término legislativo.

Pelosi ganó la nominación del bloque demócrata para ser la presidenta de la Cámara baja con 203 de 238 votos en una sesión que se celebró a puerta cerrada en el Capitolio.

Los demócratas hicieron oficial la nominación de Pelosi con un tuit de miércoles por la tarde: “¡Saluda a la próxima Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi!”.

