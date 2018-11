Número de niños sin seguro médico aumenta durante gestión de Trump

Cientos de miles de niños no tienen seguro médico

Después de años de ir en constante descenso, por primera vez el número de niños en los Estados Unidos sin acceso a seguro médico ha aumentado, durante el primer año de la administración de Trump.

De acuerdo con un informe publicado el jueves por el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, más de 276 mil niños no estaban asegurados en 2017 con respecto a 2016. Aproximadamente el 5% de los menores de 18 años no tenían seguro de salud, en comparación con el 4.7% del año anterior.

LEE: Plan de Trump para 2019: recortes a Medicare, Medicaid y cupones

“Con una economía mejorada y una tasa de desempleo muy baja, el hecho de que nuestra nación esté retrocediendo en la cobertura de salud de los niños es muy preocupante”, dijo Joan Alker, directora ejecutiva del centro. “Sin esfuerzos serios para volver a encarrilarse, es probable que la disminución de la cobertura continúe en 2018 y, de hecho, pueda empeorar para los niños de Estados Unidos”.

Lo que está detrás del aumento en los no asegurados no está claro, pero Alker lo atribuye a la administración de Trump y los intentos del Congreso de desmantelar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y reducir la cobertura de Medicaid. Además, tomó meses para que el Congreso aprobara el financiamiento a largo plazo para el Programa de seguro de salud para niños, lo que obligó a varios estados a decirles a los padres que podrían tener que cerrar sus programas.

La expansión de Medicaid y la apertura de los intercambios de Obamacare en 2014, así como la atención correspondiente al seguro de salud, impulsaron mejoras aún mayores en la cobertura para niños. La tasa de no asegurados de los niños cayó a 4.7% en 2016, de 7.5% en 2013.

Otro factor en la disminución de los niños cubiertos puede ser las acciones de la administración de Trump hacia los inmigrantes, incluida una propuesta para rechazar la Green Card o los solicitantes de visa que probablemente necesiten Medicaid u otra asistencia gubernamental en el futuro. Algunos padres indocumentados con hijos que son ciudadanos estadounidenses pueden no estar inscribiéndolos en una cobertura pública porque temen interactuar con el gobierno, dijo Alker.

LEE: Republicanos insisten en que intentarán revocar Obamacare

El impacto de la economía se puede ver en el informe, que se basa en datos del censo. La proporción de niños con cobertura patrocinada por el empleador aumentó en 2017 respecto al año anterior. Sin embargo, la participación cubierta por Medicaid, CHIP o planes comprados directamente a los aseguradores, incluidos los intercambios de Obamacare, se redujo.

En particular, ningún estado vio una disminución significativa en el número de niños sin seguro en 2017. Nueve estados, liderados por Dakota del Sur, Utah y Texas, vieron cómo aumentaban las tasas de niños no asegurados aumentar. Los estados que no han ampliado Medicaid, así como aquellos con una mayor proporción de niños hispanos y nativos americanos, vieron grandes saltos.

LEE: Niegan la entrada a EE.UU. a turista mexicana que una vez usó Medicaid

Tres cuartas partes de los niños sin seguro viven en estados que no han ampliado Medicaid, una disposición de Obamacare que brindó cobertura a todas las personas con ingresos de hasta el 138% del nivel de pobreza. Texas lidera la nación con una tasa de no asegurados del 10.7%; más de uno de cada cinco niños sin seguro en los Estados Unidos vive allí.

La disminución en la cobertura de los niños se produce incluso cuando la tasa general de personas sin seguro no se ha movido. La tasa de 2017 se mantuvo estable en 8.8%, con 28.5 millones de personas sin cobertura de salud. Estas cifras no fueron estadísticamente diferentes a las de 2016.

LOS DATOS

3.9 millones de menores de edad no contaron con cobertura médica en 2017. Esto es un aumento de casi 300 mil con respecto a 2016.

Todos los estados, salvo Washington DC, presentaron un aumento en su tasa de niños sin seguro.

Los estados más afectados son los que no han ampliado Medicaid y los que tienen mayor presencia de inmigrantes y nativos americanos.

En Texas, uno de cada cinco niños no tiene seguro.

Es posible que hijos estadounidenses de indocumentados no estén asegurados porque sus padres temen tener contacto con las autoridades.

Los principales culpables, se cree, son las políticas de la actual administración: migración, golpes a Medicaid y Obamacare, lapso en la autorización de financiamiento para el Programa de Seguro de Salud Infantil.

