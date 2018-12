Decisión de corte de NY protege a inmigrantes de la deportación rápida

(POLÍTICA YA). – Una decisión de una corte de Nueva York podría ofrecer una vía para pelear sus casos a inmigrantes de todo el país que enfrentan cargos por un delito que podría conducir a su deportación.

La Corte de Apelaciones de Nueva York decidió 5 votos a favor y 2 en contra la semana pasada que las personas que no son ciudadanos estadounidenses tienen derecho a juicios por jurado en virtud de la Sexta Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a un juicio por un jurado imparcial.

El fallo significa además un duro golpe a los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump por deportar a inmigrantes con antecedentes criminales lo más rápidamente posible.

El Tribunal rechazó un argumento de los fiscales del condado de Bronx de que la deportación es simplemente una consecuencia civil de condenas penales, y la Sexta Enmienda no requirió juicios con jurado para los acusados de delitos menores pero deportables.

“Ahora está más allá del reparo que la pena de deportación se encuentra entre las más extremas y que, en algunas circunstancias, puede rivalizar con el encarcelamiento por su pérdida de libertad”, escribió la jueza Leslie Stein para la mayoría de la corte.

Stein agregó que el riesgo de que los acusados inmigrantes sean expulsados permanentemente de Estados Unidos y aislados de sus familias “a menudo es más perjudicial para los acusados no ciudadanos que seis meses o menos de prisión”.

¿SISTEMA INCONSTITUCIONAL?

El juez Michael Garcia respondió en desacuerdo que los tribunales debían remitir a la Legislatura del Estado para determinar la gravedad de un delito, no a la ley federal de inmigración.

También en desacuerdo, el juez Rowan Wilson agregó que si la posibilidad de deportación provocaba el derecho a un juicio por jurado, “todo el sistema federal de expulsión de extranjeros indocumentados es inconstitucional“.

Pero abogados de inmigración y defensores de los derechos de los inmigrantes celebraron la decisión.

Bennett Gershman, profesor de derecho en la Universidad de Pace y ex fiscal de Manhattan, dijo al diario The New York Times que el fallo es “una decisión progresiva e ilustrada que coloca a Nueva York como un tribunal a la vanguardia de la protección de los inmigrantes“.

Sin embargo, la fiscal del Distrito del Bronx Darcel Clark declaró que si bien la decisión abordó las “duras realidades” de la posible deportación, también amenaza con “graves atrasos y disparidades en la administración de justicia” en los tribunales estatales y en conflicto con los precedentes de la Corte Suprema.

