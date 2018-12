Comey: “Debemos usar cada respiración que tenemos” para derrotar a Trump

El ex jefe del FBI quiere que los votantes estadounidenses concentren todos sus esfuerzos en impedir la reelección de Trump en 2020.

(POLÍTICA YA). – El ex director del FBI James Comey quiere que los votantes estadounidenses concentren todos sus esfuerzos en impedir la reelección de Donald Trump en 2020.

“Todos debemos usar cada respiración que tenemos para asegurarnos de que las mentiras se detengan el 20 de enero de 2021”, dijo Comey al público que se congregó en el centro cultural 92nd Street Y de Nueva York para presenciar su entrevista con Nicole Wallace de MSNBC el domingo por la noche.

“Entiendo que ahora los demócratas tienen importantes debates sobre quiénes deberían ser sus candidatos”, agregó Comey, “pero tienen que ganar. Tienen que ganar”.

El consejo de Comey llama la atención ya que la ex candidata demócrata a las elecciones de 2016, Hillary Clinton, asegura que Comey le costó la presidencia con una carta que escribió pocos días antes de las votaciones en la que informaba al Congreso que había reiniciado la investigación sobre los correos electrónicos de la ex secretaria de Estado.

Hacia la recta final de las elecciones en octubre de 2016, Clinton parecía tener una victoria segura y el entonces candidato Trump tenía todas las de perder después de que se revelara un video del programa Access Hollywood en el que se escucha al magnate jactándose de asaltar sexualmente a las mujeres

Pero al divulgarse la carta de Comey, la historia arrojó una nube sobre Clinton y le dio espacio a Trump para recuperar su base republicana.

En una carrera tan apretada como la que resultó ser la presidencial de 2016, es probable que la misiva ayudara a inclinar la balanza hacia el republicano.

PREOCUPACIÓN

Ahora, dos años después, el ex jefe del FBI dijo que le preocupa que un candidato de un tercer partido – como podría ocurrir con el gobernador de Ohio, John Kasich, o el magnate de los medios, Michael Bloomberg- pueda acaparar votos que podrían en cambio ir para el candidato demócrata y permita que Trump logre una victoria.

“Esa es la estrategia de reelección de Donald Trump“, afirmó.

A lo largo de más de una hora, Comey se burló repetidamente del carácter del presidente, y volvió a comparar la atmósfera que lo rodea con lo que presenció al someter a la justicia a figuras de la mafia.

Según Comey, los tuits de Trump podrían llegar a ser testigos de manipulación.

Cuando se le preguntó si Trump podría ser un co-conspirador no declarado en algunos de los crímenes recientemente descritos por el Fiscal Especial Robert Mueller, Comey dijo que no lo sabía, “pero si no está allí, ciertamente está cerca”.

