Última Hora: Cohen condenado a 38 meses de cárcel

El ex abogado personal de Donald Trump se había declarado culpable.

(POLÍTICA YA). – Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente Donald Trump que ahora coopera con la investigación sobre Rusia, fue sentenciado este miércoles a 36 meses de prisión por un tribunal federal de Nueva York.

Su papel en el escándalo del dinero secreto que pagó a varias mujeres podría amenazar la presidencia de Trump al implicarlo en un plan para comprar el silencio de una atriz de cine porno y una ex conejita de Playboy que dicen haber tenido relaciones sexuales con el magnate.

Como se había declarado culpable de ocho cargos criminales presentados por fiscales federales de Nueva York, Cohen recibió 36 meses de prisión por esos delitos.

También se declaró culpable de un cargo por violar las leyes de financiación de campañas políticas que había presentado la oficina del Fiscal Especial Robert Mueller, y por eso fue sentenciado a dos meses más, para un total de 38 meses.

Cohen servirá sus sentencias al mismo tiempo.

El juez William Pauley repasó cada uno de los cargos en contra de Cohen y dijo que “cada uno de estos crímenes es un delito grave contra Estados Unidos”.

“El señor Cohen se declaró culpable de una verdadera mezcla heterogénea de conductas fraudulentas”, agregó.

ALCANCE Y AMPLITUD

La sentencia de Cohen subraya el alcance y la amplitud que ha tomado la investigación de Mueller mientras investiga los vínculos entre Rusia y el equipo de campaña de Trump en 2016, un examen que a menudo ha consumido al presidente durante la primera mitad de su mandato.

En agosto pasado, Cohen se declaró culpable de dos violaciones a la ley de financiamiento de campañas políticas por haber realizado u orquestado pagos a varias mujeres durante la campaña de 2016 para que guardaran silencio sobre sus supuestos encuentros sexuales con Trump

También se declaró culpable de cinco cargos de fraude fiscal y un cargo por hacer declaraciones falsas a un banco.

En esa presentación, los fiscales dijeron que Cohen “actuó en coordinación con y bajo la dirección de” Trump en la ejecución de los pagos.

El abogado también se declaró culpable el mes pasado de haber mentido ante el Congreso acerca de cuánto tiempo duraron las negociaciones para la construcción de una Torre Trump en Moscú.

Esa acusación fue formulada por el Fiscal Especial Robert Mueller, que encabeza la investigación sobre la interferencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales, y si la campaña de Trump coludió con el Kremlin para influir en el resultado de las votaciones.

ELOGIOS DESEADOS

Sus abogados argumentaron en un expediente judicial que él podría haber “seguido manteniendo la línea del partido, posicionándose quizás para un indulto o clemencia”, pero en cambio “asumió la responsabilidad personal de sus propias faltas y contribuyó, y está preparado para seguir contribuyendo, a una investigación que él considera completamente legítima y vital “.

Cohen, dijeron sus abogados, debe ser elogiado por su cooperación “en el contexto de este ataque brutal por la persona más poderosa de los Estados Unidos”.

Además de las revelaciones de la oficina del fiscal en Manhattan sobre la participación de Trump en los pagos para silenciar a las mujeres, Mueller también presentó nuevas revelaciones sobre el presidente el viernes, con la información sobre una serie de esfuerzos para comunicarse entre Trump, sus asociados y el gobierno ruso durante la campaña electoral.

En un caso, dijeron los fiscales, Cohen le dijo al Fiscal Especial que había consultado con Trump sobre su interés en contactar al gobierno ruso antes de que Cohen sugiriera en una entrevista de radio en septiembre de 2015 que Trump se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin durante la visita de Putin a Nueva York. otoño.

Varios altos funcionarios de Trump se declararon culpables en la investigación de Mueller, incluido el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn, el ex presidente de campaña Paul Manafort y el ex asesor de campaña George Papadopoulos, pero ninguno fue tan cercano al presidente como Cohen.

