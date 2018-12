Bebé de 5 meses con neumonía tras permanecer en centro de detención

(POLÍTICA YA). – Una bebé de cinco meses que viajó en la caravana de migrantes centroamericanos se encuentra hospitalizada con neumonía tras pasar cinco días en manos de la Patrulla Fronteriza.

Las celdas donde la bebé permaneció detenida durante ese tiempo estaban heladas, dijo A. Portillo, madre de la niña, que que pidió ser identificada solo por su primera inicial porque está huyendo de una pareja abusiva.

Portillo dijo al sitio de noticias BuzzFeed News que ella saltó una parte baja de la cerca de la frontera cerca de Tijuana con su hija el 12 de diciembre pasado, y luego fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza.

La madre de 23 años dijo que ella y su hija fueron colocadas en celdas de contención que los migrantes llaman “hieleras” o “cajas de hielo”.

La niña había estado tomando el antibiótico amoxicilina, pero Portillo indicó que no se le permitió mantener el medicamento en detención. Ella describió las temperaturas dentro de las células como “congeladas”.

Portillo les dijo a los agentes que su hija estaba enferma poco después de ser detenida, pero le dijeron a Portillo que era normal y que todos los que entraban en las celdas de detención estaban enfermos.

No le permitieron obtener nuevos medicamentos o ver a un médico.

“Dije que necesitaba un hospital porque su respiración estaba empeorando”, declaró Portillo a BuzzFeed News.

“Los agentes me dijeron que no estaba en posición de pedir nada y que no me dijeron que viniera a Estados Unidos“, agregó.

LA LIBERACIÓN

Después de dos días de estar en un centro de detención cerca del puerto de entrada de San Ysidro, Portillo dijo que ella y su hija fueron trasladadas a otra instalación en San Diego, donde permanecieron en celdas de contención similares durante tres días.

Con un dispositivo de rastreo atado al tobillo de la madre, las dos inmigrantes fueron llevadas a una iglesia en San Diego que trabaja con inmigrantes recién liberados.

Portillo se dirigió con la bebé a Carolina del Norte para reunirse con la familia.

Cuando madre e hija aterrizaron en Charlotte, la bebé comenzó a vomitar. Al principio, Portillo pensó que estaba enferma de volar.

Pero el martes por la mañana, sin embargo, la temperatura le había subido a 102.7 grados, aseguró la madre.

Entonces acudió a un hospital donde los médicos le diagnosticaron neumonía.

El caso de la niña Portillo surge mientras las autoridades migratorias están bajo la lupa por la muerte de Jakelin Caal Maquin, de 7 años, que murió por aparente deshidratación y paro cardíaco.

Las celdas de detención han sido criticadas por defensores de los derechos humanos que los describen como “a menudo pobres y en varios aspectos críticos idénticos a los que los tribunales de los Estados Unidos consideraron anteriormente que violaban las obligaciones y compromisos anteriores [de Aduanas y Protección de Fronteras]”.

