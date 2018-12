¿A dónde irá el dinero recaudado para construir el muro?

Nadie sabe con certeza a qué serán destinados los casi 9 millones de dólares recaudados a través de internet para financiar la construcción de un nuevo muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con el New York Post, más de 143 mil donantes participaron esta semana en la campaña “We the People Will Fund the Wall” (“el pueblo financiará el muro”), creada en la plataforma GoFundMe por Brian Kolfage.

El veterano de la guerra de Irak inició el proyecto a inicios de la semana en curso, y en tres días recaudó la impresionante cantidad. Sin embargo, se desconoce todavía si el gobierno federal podrá aceptar los fondos.

“Creo que es admirable, y creo que el país debería responder”, consideró el legislador republicano por Virginia, Bob Goodlatte, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y quien ha impulsado un mayor control de la frontera.

Sin embargo, también destacó que “obviamente no podemos permitir que los ciudadanos recauden dinero y digan cómo lo utilizará el gobierno”.

El Departamento del Tesoro indica que las donaciones al gobierno federal son enviadas a un fondo llamado “Gifts to the United States” (“regalos para Estados Unidos”), el cual se destina al uso general por parte del gobierno federal, o bien para necesidades presupuestales.

Cabe destacar que algunas agencias federales no pueden hacer uso de estos recursos sin aprobación del congreso, mientras que otras tienen permitido aceptar donativos para propósitos específicos, aunque no se sabe si el Departamento de Seguridad Interior sería una de ellas.

Por otra parte, los términos de servicio de GoFundMe prohíben que los fondos recaudados allí no sean utilizados para su propósito indicado, por lo que si el departamento en cuestión no acepta el dinero, Kolfage deberá entregar un reembolso a aquellos que participaron en la campaña.

