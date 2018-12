Pleito por el muro podría cerrar el gobierno, pero la mayoria no lo apoya

(POLÍTICA YA). – A pesar de que recientes encuestas revelan que la mayoría de la población en Estados Unidos se opone al muro, el gobierno se encamina este viernes hacia un cierre en la medianoche debido a la insistencia del presidente Donald Trump de que el Congreso le asigne los fondos para construir la muralla en la frontera con México.

El Senado vota en estos momentos para ver si hay suficiente apoyo para avanzar un proyecto de ley de gasto que incluye los $5,000 millones adicionales para la promesa de campaña de Trump de un muro fronterizo. El mandatario también había prometido que México, y no los contribuyentes estadounidenses, pagaría por la medida.

La financiación para aproximadamente una cuarta parte del gobierno federal expira a la medianoche, incluidas las asignaciones para el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otras partes del gobierno.

Si cierra el gobierno, cerca de 400 mil empleados federales serán suspendidos sin pago de sus sueldos.

“Las posibilidades son probablemente muy buenas” de que haya un cierre, dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca.

NUEVO IMPASSE

El nuevo impasse en torno a esta ley de gastos surgió el jueves cuando Trump anunció que no firmaría una ley que no incluya los $5,000 millones para el muro, dos días después de que la Casa Blanca había asegurado que el mandatario apoyaba una ley aprobada en el Senado que no incluía los fondos.

Horas después, los republicanos de la Cámara de Representantes pasaron la ley del Senado, pero con un agregando: los $5,000 millones que quiere Trump para el muro.

El presidente intentó este viernes echarle la culpa a los demócratas de la inminente clausura del gobierno.

“Realmente es el cierre demócrata, porque hemos hecho lo nuestro”, dijo Trump.

“Ahora depende de los demócratas si tenemos un cierre esta noche. Espero que no, pero estamos totalmente preparados para un cierre muy largo”, agregó el mandatario.

Pero hace apenas una semana, que Trump dijo que estaría “orgulloso” de cerrar el gobierno por la seguridad de la frontera.

“Tomaré el manto”, dijo Trump a líderes demócratas que lo visitaron en la Casa Blanca. “Yo seré quien lo cierre. No voy a culparlos por eso”.

RECHAZO POPULAR AL MURO

Los republicanos en el Congreso que defienden la postura del mandatario insisten en que el pueblo desea que se edifique el muro en la frontera con México.

Sin embargo, una encuesta de la Universidad Quinnipiac que salió esta semana concluyó que más de la mitad de los estadounidenses se oponen a la construcción de la barrera.

Según el estudio, los votantes estadounidenses se oponen a construir un muro en la frontera con México 54% a 43% y 54% dijo que el muro no es necesario para mejorar la seguridad fronteriza.

Igualmente, encuestas realizadas por CBS News a mediados de noviembre encontraron que la mayoría, el 59% de los encuestados, se opone a la construcción del muro.

