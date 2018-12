FEMA subastó más de 34 mil comidas que no se utilizaron en Puerto Rico

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) subastó 34,496 kits de comida que habían sido asignadas para distribución en Puerto Rico.

La subasta se llevó a cabo por el acercamiento de la fecha de vencimiento, las cuales atrayeron cinco ofertas con un total de $280. Luego el miércoles hubo una sexta oferta de $510. Luego llegaron otras dos ofertas, reportó NBC News.

La oferta final fue de $10,010.

No obstante en 2017, el precio de una de esas comidas, conocida como MRE o Meal Ready to Eat, osciló entre $4.55 y $4.75, según FEMA. Eso significa que en el extremo inferior, el costo para los contribuyentes de esas comidas no utilizadas fue de casi $157,000.

Las fechas de vencimiento originales eran para noviembre y diciembre de 2018, pero FEMA dijo que fueron inspeccionadas en octubre y que las fechas de vencimiento se extendieron hasta abril de 2019.

Estas comidas en particular se llevaron a la isla en febrero, pero una vez que el gobierno de Puerto Rico determinó que ya no se necesitaban MRE, FEMA dejó de distribuirlos, dijo el portavoz de FEMA, Juan Rosado Reynes. Agregó que el gobierno de Puerto Rico dijo a la agencia que ya no eran necesarias durante el verano.

