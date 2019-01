Liberan cientos de migrantes y a nivel nacional mandan ayuda con Amazon

En El Paso, Texas realizan una iniciativa que ha tenido un impacto a nivel nacional en beneficio de la comunidad inmigrante liberada por ICE, sin embargo, aún falta más ayuda.

Residentes de todo el país, han donado artículos que serán destinados a familias inmigrantes liberadas por las autoridades de inmigración en los últimos días en la ciudad.

La campaña, fue organizada por organizaciones no lucrativas, incluyendo Casa Anunciación.

“Tenemos una crisis de inmigrantes de América Central ahorita. ICE los está procesando, los está dejando en las terminales de autobús sin nada. Básicamente llegan aquí y lo único que tienen es la ropa que tienen puesta, no sabemos si tienen dinero, la mayoría están enfermos. Son muchos niños chiquitos y bebés”, Freddy Klayel Avalos, integrante del comité organizador de la colecta.

Desde hace un par de días, se creó una lista a través de Amazon, en donde se solicitaban artículos de uso personal.

“Creamos una lista en Amazon y pedimos por favor que la gente nos mandara paquetes. Mi oficina esta llenísima de paquetes. Hay gente que nos ha donado desde New York, muchos lugares de Estados Unidos se han unido para ayudarnos aquí. Lo que esta pasado en nuestro lugar, El Paso yo sinceramente no me lo esperaba a nivel nacional, yo pensé que iba a ser difícil que personas de las dos costas del país nos iban a mandar paquetes”.

Cientos de inmigrantes fueron liberados, un gran porcentaje con problemas de salud.

“Las cosas han estado fluyendo bien ya que hemos tenido médicos voluntarios que han ayudado, por ejemplo colegas del Hospital Infantil de la ciudad han participado, ayer vinieron médicos de la ciudad de Austin. Los autobuses siguen llegando y realmente no estamos preparados para eso. La gente está muy enferma y hasta el momento tenemos dos muertes de niños por influenza”, Kimberly Joshy, médico voluntaria.

A pesar de que la respuesta ha sido favorable, aún hacen falta artículos de este tipo.

“Ahorita parece ser que necesitamos equipo médico, necesitamos cosas como teteras de bebé, necesitamos suampos medicados para gente que viene con piojos, dinero también puede donar a través de la organización directamente Casa Anunciación, es lo más importante”. Donar: Annunciation House

Aún no hay una fecha límite de la colecta. Aun puede enviar artículos al 5801 de la calle Silver Spring en El Paso, Texas. Para más información, puede ingresar a www.facebook.com/shineonep

