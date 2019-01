Filtran video de Alexandria Ocasio-Cortéz bailando y sale triunfando

(POLITICA YA).- Un intento desesperado de desacreditar a la representante Alexandria Ocasio-Cortéz utilizando un vídeo del pasado tuvo un efecto contrario: ganó más apoyo en las redes sociales.

El miércoles, el vídeo de 30 segundos se compartió ampliamente en Twitter y parecía mostrar a una Ocasio-Cortéz más joven bailando alegremente en el tejado de un edificio. Un día después, tomó juramento como la mujer más joven del Congreso.

“Aquí está la roja favorita de Estados Unidos actuando como la ingenua imbécil que es”, decía el tuit de AnonymousQ1776, quien dijo que el video era de sus días en la secundaria.

Pero el clip editado forma parte de un vídeo de 4 minutos y 20 segundos publicado en YouTube hace ocho años. Y se filmó en la Universidad de Boston como parte de una tendencia popular en ese momento. Ocasio-Cortéz, quien se graduó de la universidad en 2011 con un título en economía y relaciones internacionales, se encontraba entre un grupo de estudiantes bailarines que participaron en el vídeo, en el que imitaban escenas de las películas populares de los 80.

“Utilizando la banda europea Phoenix’s Lisztomania, los estudiantes crearon lo que denominaron el Bratz Mashup” Lisztomania”, un homenaje al original, que se emitió por primera vez en YouTube el año pasado”, dijo la universidad en ese momento. “El mashup, un remix de canciones y videoclips, fue una sensación instantánea y se ha replicado en todo el mundo”.

Los usuarios de las redes sociales salieron en su defensa después del tuit.

“Ahora está totalmente acabada. Un video recientemente desenterrado revela que cuando @AOC estaba en la universidad, era … adorable”, tuiteó Karen Tumulty.

La nueva representante demócrata de Nueva York ha ganado popularidad desde su elección en noviembre y ha utilizado las redes sociales para definirse a sí misma.

Si bien no ha publicado ningún comentario sobre el video de la universidad, en el pasado sí habló de un periodista que se refirió a ella como “una niña” en un tuit de noviembre que criticaba su vestimenta.

Eddie Scarry, periodista de medios de The Washington Examiner, publicó una foto de Ocasio-Cortéz caminando por un pasillo junto a una leyenda que dice: “Un empleado del Capitolio me envió esta foto de Ocasio-Cortéz que tomó justo ahora: esa chaqueta y ese abrigo no parecen los de una niña que lucha “.

El tuit fue ampliamente criticado por ser sexista e inapropiado. Llegó después de que Ocasio-Cortéz dijera en una entrevista que sería un reto poder pagar un apartamento en Washington antes de que comenzara a recibir su salario en el Congreso.

“La oscuridad odia la luz; por eso hay que hacer caso omiso”, publicó en respuesta a ese tuit sobre su ropa. “Brilla y sigue luchando”, añadió. Scarry luego borró el tuit.

Algo similar ocurrió con la persona detrás del vídeo de baile. Horas después de publicarlo, una búsqueda de la cuenta AnonymousQ en Twitter afirma que no existe.

**Con información de CNN en Español.

