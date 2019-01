Programa de USCIS E-Verify está suspendido por cierre de gobierno

La herramienta para que las empresas verifiquen si una persona está autorizada para trabajar en EE.UU. no funciona desde hace 2 semanas.

(POLÍTICA YA). – Mientras el presidente Donald Trump insiste en que los fondos que quiere para la construcción del muro fronterizo es cuestión de seguridad nacional, uno de los principales programas migratorios para detectar indocumentados permanece suspendido debido al cierre parcial del gobierno federal, que ya lleva dos semanas.

LEE TAMBIÉN: CIERRE DE GOBIERNO SUSPENDE LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS

El cierre del gobierno ha suspendido el funcionamiento de E-Verify, un programa federal diseñado para impedir que inmigrantes que no tienen los debidos documentos migratorios trabajen ilegalmente en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa el programa, anunció que el sitio web para verificar si un empleado tiene sus papeles migratorios en orden, no se administrará de forma activa mientras el gobierno permanezca cerrado.

“La información en este sitio web puede no estar actualizada. Es posible que las transacciones enviadas a través de este sitio web no se procesen y no podremos responder a las consultas hasta después de que se promulguen los créditos”, informó el DHS.

HERRAMIENTA DE USCIS

El programa E-verify es una herramienta de la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que permite a empresas y empleadores individuales verificar electronicamente y en el momento de una nueva contratación, si la persona que pretenden emplear está autorizada para trabajar en EE.UU.

E-verify utiliza la información sobre el potencial empleado que cada empresa registra en la planilla que se conoce como I-9 para compararla con información de las bases de datos del DHS y de la Administración de la Seguridad Social (SSA).

Los empleadores que participant en el programa pueden obtener la respuesta de si el candidato a un puesto tiene papeles para trabajar en apenas unos segundos.

En caso de que la respuesta sea negativa viene acompañada de una nota conocida como No Confirmación Tentativa (TNC) y que equivale a una no autorización.

LEE TAMBIÉN: TRUMP DISPUESTO A QUE CIERRE DEL GOBIERNO DURE “MESES, HASTA AÑOS”

SISTEMA MIGRATORIO SUSPENDIDO

La interrupción de E-Verify es solo una de las formas en que el cierre del gobierno está afectando al sistema migratorio.

Durante el cierre, los empleadores no podrán inscribirse en el programa; acceder a sus cuentas de E-Verify; crear un caso ver o tomar medidas en cualquier caso; agregar, eliminar o editar cuentas; restablecer contraseñas; editar información de la empresa; terminar las cuentas; o ejecutar informes.

Los trabajadores no podrán resolver las TNC de E-Verify durante el cierre. Además, myE-Verify no estará disponible y los empleados no podrán acceder a sus cuentas de myE-Verify.

Si los empleadores de lEE.UU. desean verificar si sus posibles contrataciones son elegibles para trabajar, no pueden.

La base de datos E-Verify “no está disponible actualmente debido a un lapso en las asignaciones del gobierno”, según una nota en el sitio web administrado por el gobierno.

LEE TAMBIÉN: HECES Y BASURA POR DOQUIER: EL EFECTO INESPERADO DEL CIERRE DE GOBIERNO

Inmigración, USCIS