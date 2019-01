“Vamos a impugnar al hijo de p”#$”, promete nueva legisladora

(POLÍTICA YA). – Rashida Tlaib, la primera mujer de origen palestino que ingresa al Congreso de Estados Unidos, también hizo historia de otra manera, pocas horas después de que fue juramentada como representante.

Durante una recepción celebrada el jueves por la noche para el grupo progresivo MoveOn.org, Tlaib prometió que la nueva Cámara, ahora controlada por los demócratas, se concentrará en la impugnación del presidente Donald Trump.

“Nunca, nunca, dejes que nadie te quite tus raíces, tu cultura, quién eres. Siempre”, dijo Tlaib, representante de Michigan.

“Porque cuando [te aferras a esas cosas], la gente te ama y tú ganas. Y cuando tu hijo te mira y dice: “Mamá, mira. Ganaste. Los matones no ganan”, agregó la nueva legisladora de 42 años.

“Y yo dije: ‘Cariño, no ganan’, porque vamos a entrar allí y vamos a impugnar al hijo de p**a”, agregó Tlaib.

El público que estaba reunido en el bar State Room, cerca del Capitolio, respondió a los comentarios de Tlaib con aplausos, vítores y gritos de aprobación, según muestra un video ampliamente compartido por el activista de inmigración Nestor Ruiz.

WASHINGTON TRANSFORMADO

Los comentarios de Tlaib reflejan la transformación que ha experimentado la Cámara de Representantes con toda la sangre nueva demócrata que ha llegado a Washington para la recién iniciada sesión 116 del Congreso.

Pero también reverberan aún este viernes en Washington, más acostumbrado a la fría diplomacia de la política tradicional.

No obstante al escándalo que han generado, la legisladora no pareció arrepentirse de sus comentarios.

“Siempre hablaré la verdad al poder”, dijo en un tuit.

I will always speak truth to power. #unapologeticallyMe — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) January 4, 2019

Nancy Pelosi, la nueva presidente de la Cámara baja, se alejó del término de la impugnación que utilizó Tlaib, pero al mismo tiempo rehusó unirse a la condena de la novata legisladora.

Pero entre líderes conservadores la reacción fue de indignación. El líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, criticó el lenguaje de Tlaib.

“Mire a la nueva congresista electa”, dijo McCarthy a la cadena Fox. “Todo su enfoque aquí es tratar de atacar a este presidente cuando intentamos hacer avanzar a Estados Unidos”.

EL DOBLE ESTÁNDAR

Pelosi por su parte resaltó la ironía de que Tlaib es condenada por un lenguaje que se ha hecho común durante la presidencia de Donald Trump.

“Probablemente tengo una reacción generacional al [comentario de Tlaib]”, dijo Pelosi a la cadena MSNBC en una entrevista que se emitirá el viernes por la noche.

“No estoy en el negocio de la censura“, aclaró. “No me gusta ese lenguaje, no usaría ese lenguaje, pero no establecería estándares de lenguaje para mis colegas”.

Los comentarios de Tlaib, agregó la presidenta de la Cámara, fueron “nada peor de lo que ha dicho el presidente”.

Pelosi ve el tema de un juicio político o impugnación como un asunto “divisivo”, pero en parte también defendió a Tlaib.

