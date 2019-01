Cierre de gobierno podría dejar a millones sin cupones alimenticios

Si el cierre parcial de gobierno iniciado a finales de diciembre continúa hasta febrero, millones de estadounidenses podrían enfrentarse a una considerable reducción en sus cupones alimenticios, o bien, a no recibir dinero para comprar comida si el cierre se extiende hasta marzo.

El pasado 22 de diciembre, la administración de Trump comenzó un cierre parcial de gobierno con el fin de presionar al congreso para recibir los fondos de construcción del muro fronterizo, sin embargo, millones de personas y miles de negocios podrían verse afectados en su alimentación y sus ingresos, respectivamente.

El Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria, también conocido como cupones alimenticios, SNAP o food stamps, cuesta aproximadamente 4.8 mil millones de dólares al mes. Este fondo se distribuye entre millones de ciudadanos que dependen del programa para alimentar a sus familias.

No obstante, a raíz del cierre de gobierno, el programa se verá en la necesidad de recurrir a sus fondos de emergencia, los cuales alcanzan apenas 3 mil millones de dólares, insuficientes para abastecer a todos los beneficiarios en febrero.

Si el cierre de gobierno no se resuelve para febrero, cada beneficiario podría enfrentarse a un recorte de unos 90 dólares para comprar alimentos; si se extiende hasta marzo, las personas podrían no recibir dinero para alimentación, en lo absoluto.

“Incluso si el Presidente y el Congreso resuelven el cierre en febrero, dependiendo de las decisiones que tome la Administración en las próximas dos semanas, los hogares podrían experimentar un retraso sustancial en recibir su asignación completa de SNAP para febrero debido a los desafíos operativos que los estados y los contratistas de EBT enfrentan“, dijo Dottie Rosenbaum, del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP).

Más de 19 millones de hogares estadounidenses dependen de los poco más de 240 dólares mensuales que reciben de parte de SNAP para alimentarse, además de ello, cientos de miles de negocios se verán afectados a la vez, pues sus clientes no tendrán con qué comprar comida en sus sucursales.

Otros programas enfrentan peligro frente al cierre de gobierno y de forma más inmediata que el SNAP.

El Food Distribution Program on Indian Reservations así como el Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC), no reciben fondos durante el cierre de gobierno, pero “pueden continuar operando a nivel estatal y local con cualquier financiamiento y recursos de productos básicos que permanezcan disponibles”, de acuerdo a la USDA.

Personas que reciben beneficios tanto del WIC como de SNAP son quienes se verán más afectados en febrero, de no llegar a un acuerdo en un cierre de gobierno que, por el momento, no muestra señales de terminar.

