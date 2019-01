4 expresidentes desmienten a Trump en supuesto apoyo al muro

El presidente Donald Trump dijo el viernes que un ex presidente lo había elogiado por su compromiso de obtener fondos para construir un muro a lo largo de la frontera sur de la nación.

Sin embargo, ninguno de los cuatro ex presidentes vivos dijo que le habían dicho a Trump que deseaban haber construido el muro.

En una conferencia de prensa el viernes, Trump sugirió que al menos un comandante en jefe anterior había estado de acuerdo con su deseo de construir un muro.

“Esto debería haber sido hecho por todos los presidentes que me precedieron”, dijo Trump. “Y todos lo saben. Algunos de ellos me han dicho que deberíamos haberlo hecho”.

Pero sus antecesores han negado tal conversación.

Jimmy Carter, el ex presidente vivo más antiguo, dijo el lunes que no era él.

“No he discutido el muro fronterizo con el presidente Trump, y no lo apoyo en este asunto”, dijo Carter en una declaración tuiteada por The Carter Center el lunes por la tarde.

Freddy Ford, portavoz del ex presidente George W. Bush, dijo a CNN que “no han discutido esto”.

El ex portavoz del presidente Bill Clinton, Angel Urena, dijo que Clinton “nunca dijo eso”, y agregó que “no han hablado desde la inauguración”.

Un portavoz del predecesor inmediato de Trump, Barack Obama, no respondió directamente a una solicitud de comentarios de CNN, sino que transmitió los comentarios de Obama como presidente en los que dijo que no es necesario un muro.

“Una nación rodeada por muros solo se encarcelaría”, dijo Obama a los representantes reunidos de los estados miembros de la ONU en septiembre de 2016.

En un discurso de graduación en la Universidad de Rutgers en mayo de 2016, Obama criticó la idea y dijo que un muro era antitético a la historia de América de atraer y crecer a partir de “luchadores”.

“Sugiriendo que podemos construir un muro interminable a lo largo de nuestras fronteras y culpar de nuestros desafíos a los inmigrantes, eso no solo va en contra de nuestra historia como el crisol del mundo, sino que contradice la evidencia de que nuestro crecimiento, nuestra innovación y nuestro dinamismo siempre ha sido estimulada por nuestra capacidad de atraer esfuerzos de todos los rincones del mundo”, dijo a una multitud que aclamaba.

Los representantes de Obama no respondieron a CNN la semana pasada cuando le preguntaron si era el ex presidente que había hablado con Trump y elogió el muro. CNN se acercó nuevamente a los representantes de Obama el lunes.

*Con información de CNN*

