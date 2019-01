Trump firma ley contra trata de personas

Este miércoles, en la oficina oval, el presidente Donald Trump firmó la última de cuatro leyes dirígidas a erradicar la trata de personas, la legislación refuerza los criterios sobre si los países cumplen con estándares para eliminar ese crimen.

Mercedes Schlapp, directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca dijo a politicaya.com “lo que hemos visto por ejemplo en la frontera ha sido un aumento de traficantes humanos que están llevando a niños y niñas tratando de venir a los Estados Unidos es un problema muy grande”.

Para Andrew Selee, del Instituto de Políticas Migratorias, “no parece ser un tema grave el tráfico humano en la frontera. No lo es poque desde el 2008 ha habido una ley que requiere que los jóvenes detenidos en la frontera pasen por todo un proceso que pueden hablar con el gobierno para que vean que no están en una situación de tráfico”.

Tan solo en el 2018 en Estados Unidos se denunciaron más de 8 mil 500 casos de trata de personas y las autoridades arrestaron a mil 588 traficantes humanos, muchos en la frontera.

Raymond Villanueva, director de la oficina de investigaciones internacionales del DHS, dijo “ese camino a través de muchos países es un camino peligroso, por favor no expongan a sus familias a un camino donde pueden ser torturados asesinados o violados y todo ha sucedido”.

Según el director del instituto de políticas migratorias el problema es real pero no como lo pinta el mandatario, pues Selee agregó que “desde luego no quiere decir que no hay problema que no existe que no ha pasado pero no estamos viéndolo en números masivos lo que creo que estamos viendo es un intento de la administración de eliminar a los jóvenes que están intentando cruzar con familiares que no sean sus padres”.

Expertos afirman que la atención estará este jueves en la visita que hará el president Donald Trump a la frontera con México, donde se espera que el mandatario continúe defendiendo su plan de construír el muro, incluso afectando a miles de personas en toda la nación con el cierre de gobierno.

Desde La Casa Blanca, Desde la Casa Blanca, Donald Trump, Edwin Pitti