El cierre de gobierno también pone en riesgo la seguridad de tu comida

Una de las agencias afectadas por el actual cierre de gobierno es la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés), que intenta reanudar sus inspecciones de seguridad alimentaria, muchas de las cuales ha tenido que suspender.

Para ello, informa NBC News, la agencia tendría que recurrir a los empleados que se encuentran en estado de suspensión, a quienes pondrían a trabajar sin salario.

“Las cosas no están normales, y no estamos llevando a cabo todas las actividades que haríamos bajo circunstancias normales. Hay cosas importantes que no estamos haciendo”, refirió el comisionado de la FDA, el doctor Scott Gottlieb.

Entre las actividades que han tenido que suspenderse se encuentra inspeccionar cereales en busca de salmonella, revisar que la lechuga romana no esté infectada con E. coli o que el helado no tenga listeria.

La FDA, sin embargo, reiteró que las empresas pueden hacer sus propias revisiones y que la agencia anunciará posibles retiros de alimentos a pesar de no realizar inspecciones.

Las revisiones de alimentos extranjeros continuarán casi en condiciones normales, ya que son consideradas prioritarias. Sin embargo, la FDA ha cesado de inspeccionar instalaciones de procesamiento de alimentos en el país, lo cual podría significar que ciertas amenazas de salud no sean detectadas.

“Estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestro rol básico de protección al consumidor. Ese es nuestro enfoque”, añadió Gottlieb, quien para esto busca regresar al trabajo a algunos de los 7 mil empleados de la agencia que están en suspensión, el 41% de la planta laboral de 17 mil.

“Es algo que actualmente no estamos haciendo. Creo que es lo correcto para la seguridad pública”, aseguró. Las inspecciones más urgentes serían a las instalaciones que ya han experimentado problemas o contaminaciones. Posteriormente tocaría el turno a alimentos propensos a contaminación, como el queso.

Cabe mencionar que la mayor parte de los inspectores de la FDA ganan solamente entre 30 y 37 mil dólares al año y algunos podrían estar viviendo “de cheque en cheque”.

La FDA se encarga de revisar la mayor parte del suministro de comida del país, aunque algunos productos de carne y huevos son inspeccionados por el Servicio de Seguridad Alimentaria e Inspección del Departamento de Agricultura.

La mayor parte de los inspectores continúa trabajando, ya que su salario es pagado gracias a las cuotas de los usuarios de la industria, aunque algunos siguen laborando sin goce de sueldo.

