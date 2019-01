ICE viola ley al mantener migrantes detenidos durante cierre de gobierno

(POLÍTICA YA). – La agencia de Servicios de Inmigración y Aduanas, (ICE) podría estar violando una ley federal al mantener detenidos a inmigrantes durante el actual cierre parcial del gobierno.

El sitio web de noticias BuzzFeed News resalta que la Ley de Antideficiencia, promulgada en la década de 1880, establece que es ilegal que un contratista brinde servicios gratuitos al gobierno en anticipación de pagos futuros, a menos que los servicios sean necesarios para proteger la vida humana o la propiedad.

ICE mantiene contratos con cárceles de los condados y contratistas privados en todo el país para mantener apresados a los inmigrantes que han sido detenidos por sus agentes.

La agencia paga por el espacio de la cama de varias maneras, incluyendo pagos mensuales o, en algunos casos, por adelantado.

A partir del 1ro. de enero, ICE mantenía detenidas a más de 48,000 personas. El Congreso le había asignado fondos para mantener a 40,000 detenidos, pero esa asignación venció el pasado 22 de diciembre.

Entre los detenidos, figuran miles de niños.

Como el Congreso y el presidente Donald Trump no se han puesto de acuerdo sobre una nueva ley de gastos publica para el Departamento de Seguridad Nacional, al que pertenece ICE, en estos momentos la agencia opera sin presupuesto.

Exfuncionarios de ICE y expertos en el tema dijeron a BuzzFeed que, tres semanas después de que su financiamiento se venció debido al cierre del gobierno, es probable que ICE se quede sin dinero para pagar a los contratistas por el espacio de detención que utiliza.

VIOLACIÓN DE LA LEY

De hecho, algunos gobiernos de condados, como Tulsa, Oklahoma, ya fueron notificados por ICE que su pago mensual para las personas bajo su custodia no se realizará a tiempo. Empresas privadas de detención, como CoreCivic, también han sido notificadas de que el pago se retrasará hasta que el gobierno vuelva a abrir.

Incluso, ICE dijo a CoreCivic que su trabajo se considera “esencial” durante el cierre del gobierno, dijo un portavoz de la compañía a BuzzFeed News.

Eso sería una violación Ley de Antideficiencia, aseguraron los expertos.

“ICE no puede pedir legalmente a los centros de detención la detención de personas no peligrosas que ha arrestado si ICE no tiene fondos para pagar las instalaciones por hacerlo”, dijo Kevin Landy, quien fue nombrado durante el gobierno de Barack Obama para dirigir la Oficina de Políticas y Planificación de Detención de ICE, un cargo que ocupó durante más de seis años, hasta 2017.

La Ley de Antideficiencia (ADA) se promulgó inicialmente en 1884, pero el Congreso le introdujo importantes modificaciones en 1950 y 1982.

La ADA prohíbe que el gobierno federal llegue a un acuerdo de un contrato que no está “totalmente financiado”, porque hacerlo sería una obligación para el gobierno mientras no tenga una asignación adecuada a las necesidades del contrato.

Esto es lo que prohíbe la ADA:

Realizar o autorizar un gasto de, o crear o autorizar una obligación en virtud de, cualquier asignación o fondo en exceso de la cantidad disponible en la asignación o fondo a menos que esté autorizado por la ley.

Involucrar al gobierno en cualquier obligación de pagar dinero antes de que los fondos se hayan asignado para ese fin, a menos que la ley lo permita.

Aceptar servicios voluntarios para EE.UU., o emplear servicios personales no autorizados por la ley, excepto en casos de emergencia relacionados con la seguridad de la vida humana o la protección de la propiedad.

Hacer obligaciones o gastos en exceso de un prorrateo o redistribución, o en exceso de la cantidad permitida por las regulaciones de la agencia.

Los empleados federales que violan la Ley de Antideficiencia están sujetos a dos tipos de sanciones: administrativas y penales.

