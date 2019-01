Actual cierre de gobierno se convierte en el más largo de la historia

El vigente cierre parcial de gobierno inició su día número 22 este sábado, rompiendo el récord para convertirse en el más largo en la historia de Estados Unidos.

El récord anterior se remonta a la administración Clinton, cuando un cierre de 21 días fue generado por un enfrentamiento entre el presidente Bill Clinton y el Congreso controlado por el Partido Republicano que duró desde diciembre de 1995 hasta enero de 1996.

Por ahora no se vislumbra el final del cierre actual, que ha afectado aproximadamente a una cuarta parte del gobierno federal y a cientos de miles de trabajadores federales.

Se estima que 800 mil trabajadores federales se han visto afectados por el cierre de gobierno, ya sea por tener que trabajar sin paga mientras dure o por estar suspendidos.

A medida que se prolonga el cierre, el presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso no han avanzado hacia ningún tipo de acuerdo que pudiera ponerle fin.

Funcionarios de la Casa Blanca esperan un fin de semana tranquilo; no se han programado reuniones entre los funcionarios de la Casa Blanca y el Congreso, y no se esperan apariciones del presidente Donald Trump, excepto en Twitter.

El presidente ha insistido en obtener más de 5 mil millones de dólares en fondos para su muro prometido por mucho tiempo en la frontera entre Estados Unidos y México. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, se han negado a satisfacer esa demanda.

En cambio, ofrecen una suma mucho menor para apuntalar la seguridad fronteriza y le piden a Trump que reabra el gobierno ahora y negocie la seguridad fronteriza más tarde. Donald Trump ha rechazado sus ofertas, lo que lleva a un callejón sin salida que nadie parece poder romper.

En medio del interminable cierre, el presidente comenzó a hablar cada vez más sobre la posibilidad de declarar una emergencia nacional en un esfuerzo por eludir al Congreso para obtener el financiamiento que desea para un muro fronterizo, una acción que se espera enfrente un desafío legal y un rechazo enérgico de los legisladores demócratas.

Aunque declarar una emergencia nacional no está completamente fuera de las opciones, Trump retiró parcialmente su amenaza este viernes y dijo que preferiría resolverlo con el Congreso. Personas cercanas al presidente dijeron que los temores de una fuerte reacción de los legisladores jugaron un factor importante en esto, pese a que el senador republicano Lindsey Graham alentó a Trump el viernes a declarar una emergencia nacional “ahora”.

La esperanza de la Casa Blanca es que una vez que los legisladores estén en casa este fin de semana y escuchen las quejas sobre el cierre por parte de sus electores, estarán más abiertos a negociar cuando regresen a Washington el lunes.

Ambas cámaras del Congreso aprobaron una legislación esta semana impulsada por el senador demócrata Ben Cardin para garantizar el pago retroactivo de los trabajadores federales que han estado suspendidos durante el cierre del gobierno.

Sin embargo, los empleados federales, tanto los que están sin permiso y los que han permanecido en el trabajo, no recibirán pago alguno hasta que finalice el cierre.

Mientras tanto, las historias de cómo los trabajadores se han visto afectados por el cierre continuo y han tenido que recurrir a tomar otros trabajos o vender sus posesiones están acaparando titulares.

Pese a ello, los intentos de negociación entre los legisladores y el gobierno esta semana parecieron no hacer nada para acercar a ambas partes a una resolución.

El presidente salió de una reunión con Schumer y Pelosi el miércoles, calificándola de “una pérdida total de tiempo”.

Un esfuerzo de los senadores del Partido Republicano liderados por Graham por un acuerdo de compromiso que proporcionó tanto el financiamiento del muro fronterizo como las disposiciones de inmigración que apelan a los demócratas se estancó este jueves porque el presidente no estaba a favor, según dos personas directamente involucradas.

Mientras tanto, la Cámara controlada por los demócratas aprobó una serie de proyectos de ley de gastos para reabrir partes cerradas del gobierno en el transcurso de la semana, pero la legislación no incluye ningún dinero nuevo para un muro fronterizo.

Como resultado, los proyectos de ley de la Cámara de Representantes se enfrentaron a una amenaza de veto en la Casa Blanca y no tienen ninguna posibilidad de ser aceptados en el Senado, ya que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha dicho que no votará legislación relacionada con el cierre que el presidente no haya firmado.

*Con información de CNN

