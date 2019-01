Día 25 del cierre del gobierno: el caos está afectando a todos

Los más perjudicados directamente son los 800 empleados federales que no han recibido sus salarios.

(POLÍTICA YA). – Mientras que el cierre parcial del gobierno federal llega a su día 25 sin perspectivas de que termine pronto, el impacto negativo de la caótica situación que ha creado aumenta en todo el país.

LEE TAMBIÉN: IRS TRAERÁ DE VUELTA A EMPLEADOS PARA HACER REEMBOLSOS DE IMPUESTOS

Los más afectados directamente son los más de 800 empleados federales que no han recibido sus salarios este mes, pero este cierre, que es el más largo de la historia de Estados Unidos, ha perjudicado servicios importantes y amenaza con desacelerar la economía.

Indirectamente, el cierre afecta a todos, y sus costos vienen en muchas formas: dinero gastado para el trabajo no realizado, ingresos perdidos que se deben recuperar de otras fuentes, gastos asociados con la planificación y ejecución de un cierre, y multas que el gobierno paga por no hacer pagos oportunos a proveedores y estados mientras que las agencias están cerradas.

Los 42,000 miembros de la Guardia Costera en servicio activo no recibieron su cheque de pago programado para el martes, siendo la única rama militar que trabaja sin paga durante el cierre.

Mientras, los 800 mil empleados federales que no han sido pagados en las últimas tres semanas, han perdido cada uno más de $5,000 en salarios en promedio hasta ahora, según un análisis del diario The New York Times.

Combinados, eso es más de $200 millones por día de trabajo.

LEE TAMBIÉN: PELOSI PIDE A TRUMP QUE POSPONGA EL ESTADO DE LA UNIÓN

MÁS MISERIA

Y para agregar más miseria, el gobierno del presidente Donald Trump está ordenando que regresen a sus puestos de trabajos a miles de empleados para procesar las declaraciones de impuestos, realizar inspecciones de seguridad y otras labores, todas sin pago.

Lo que significa que más trabajadores tendrán que laborar sin recibir sus cheques de pago, pero también a la vez silenciará el impacto del cierre en la vida cotidiana de quienes no están directamente afectados por el cierre.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) llamó 36,000 de sus empleados, para procesar las declaraciones de impuestos y los reembolsos.

La medida es contraria a las tradicionales orientaciones, pero será una buena noticia para los contribuyentes que dependen de los reembolsos.

Eso significa que más de la mitad de la fuerza laboral del IRS (57%) estará trabajando a pesar del cierre.

El secretario de Agricultura Sonny Perdue, anunció el miércoles que su departamento convocó a 2,500 trabajadores para proporcionar temporalmente servicios financieros limitados a los agricultores y ganaderos afectados por el cierre del gobierno.

Además, líderes empresariales han advertido a los inversionistas que el cierre de casi un mes ha eliminado una parte de los ingresos que nunca podrán recuperar, como los $25 millones que ha perdido Delta Airlines debido a menos reservas que las previstas en febrero.

Incluso la Casa Blanca reconoció esta semana que los efectos económicos del cierre son peores de lo previsto.

“Hemos estado observando los efectos reales y notando que el impacto que vemos en los contratistas del gobierno es mayor”, dijo el martes el presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Kevin Hassett.

Este cierre se produce en un momento en que los consumidores y las empresas ya estaban empezando a preocuparse por una desaceleración en el horizonte, y la disfunción del gobierno hace que todos se vuelvan más adversos al riesgo.

LEE TAMBIÉN: MÁS DE 40 MIL CASOS DE INMIGRACIÓN CANCELADOS POR CIERRE DE GOBIERNO

Nacional, Cierre del Gobierno, Video