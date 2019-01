Cohen pospone su testimonio en el Congreso por “amenazas de Trump”

(POLÍTICA YA). – Michael Cohen, antiguo abogado personal de Donald Trump anunció este miércoles que pospondrá su testimonio público ante el Congreso debido a que el presidente lo ha estado amenazando.

La muy anticipada audiencia de Cohen ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes había sido programada para el 7 de febrero, pero su abogado indicó que será en otra fecha por las “amenazas continuas contra su familia” y su continua cooperación con los investigadores.

“Debido a las amenazas continuas contra su familia por parte del presidente Trump y el Sr. [Ruddy] Giuliani, tan recientemente como este fin de semana, así como por la continua cooperación del Sr. Cohen con las investigaciones en curso, por consejo legal, la aparición del Sr. Cohen se pospondrá a una fecha posterior”, dijo Lanny Davis, en un comunicado.

“El Sr. Cohen desea agradecer al Presidente Cummings por permitirle comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara y espera testificar en el momento adecuado”, indicó.

Davis agregó: “Este es un momento en el que el Sr. Cohen tuvo que poner a su familia y su seguridad en primer lugar”.

NUEVAS DUDAS

La decisión de Cohen plantea dudas acerca de si finalmente testificará públicamente ante el comité congresional, ya que el 6 de marzo deberá ir a prisión por una sentencia de tres años.

El otrora abogado personal del presidente fue condenado a la cárcel por lo que un juez de la corte federal de Manhattan denominó “una verdadera mezcla heterogénea” de conducta criminal, incluso hacer pagos secretos a mujeres que afirmaban tener relaciones con Trump, mentirle al Congreso sobre las relaciones comerciales del presidente con Rusia y no haber reportado millones de dólares en ingresos.

Una fuente dijo a la cadena CNN el miércoles que la esposa de Cohen y su suegro se sienten amenazados por los comentarios del presidente y Giuliani, abogado de Trump.

Giuliani participó en varios programas de TV de noticias durante el fin de semana, donde llamó a Cohen “un mentiroso en serie”.

“Estamos distorsionando tanto el sistema de justicia solo para conseguir a Donald Trump, nos va a doler mucho”, respondió Giuliani. Cuando James Tapper de CNN le preguntó si estaba bien ir tras el suegro de Cohen. Giuliani respondió: “El suegro es un criminal”.

Giuliani también dijo que no sabía con certeza si el presidente habló con Cohen sobre su próximo testimonio ante el Congreso, pero que no habría sido significativo si Trump lo hubiera hecho.

“No sé si sucedió o no sucedió. Puede ser un privilegio de abogado-cliente si sucedió, donde no puedo reconocerlo. Pero no tengo conocimiento de que él le habló, pero le estoy diciendo que yo no estaba allí entonces “, expresó.

“¿Y qué si le habló de eso?”, se preguntó Giuliani.

